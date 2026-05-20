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पत्नी को गैर मर्द के साथ गलत करते देख लिया, पति ने हसुआ से गला रेत मार डाला; शव के पास ही बैठा रहा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, जमुई
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आरोपी पति गगन मांझी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और उसने उन्हें गलत करते हुए देख लिया था। उसने बताया कि उसने सुबह करीब तीन बजे हंसुआ से गला रेतकर हत्या की।

पत्नी को गैर मर्द के साथ गलत करते देख लिया, पति ने हसुआ से गला रेत मार डाला; शव के पास ही बैठा रहा

बिहार में जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गंगोडीह गांव में घरेलू विवाद और अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। यह घटना बुधवार तड़के सुबह हुई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।मृतका की पहचान 45 वर्षीय उगनी देवी के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति कमरे में ही बैठा रहा। सुबह जानकारी मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई।

स्थानीय लोगों ने खैरा थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति गगन मांझी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है।

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आरोपी पति गगन मांझी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और उसने उन्हें गलत करते हुए देख लिया था। उसने बताया कि उसने सुबह करीब तीन बजे हंसुआ से गला रेतकर हत्या की। हत्या के बाद वह पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा। बताया जाता है कि आरोपी गगन मांझी निसंतान है।

खैरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। उन्होंने पुष्टि की कि यह घटना घरेलू विवाद के कारण हुई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई हंसुआ को भी बरामद कर लिया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।

मुंगेर में घर में सो रहे युवक की हत्या

बता दें कि इधर जमुई से ही सटे मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मधुबन दरियापुर गांव में घर में सोए एक युवक के सिर पर हथौड़े से प्रहार कर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। परिजनों के अनुसार मधुबन गांव निवासी कपिल देव बिंद के पुत्र नीतीश कुमार (22 वर्ष) ने गांव में श्री विष्णु महायज्ञ के मेले में अपने पांच भाइयों के साथ मिलकर चाट-चाउमिन की दुकान लगाता था। घटना के संबंध में एसडीपीओ अनिल कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस दरियापुर गांव पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना में जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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