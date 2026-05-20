पत्नी को गैर मर्द के साथ गलत करते देख लिया, पति ने हसुआ से गला रेत मार डाला; शव के पास ही बैठा रहा

आरोपी पति गगन मांझी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और उसने उन्हें गलत करते हुए देख लिया था। उसने बताया कि उसने सुबह करीब तीन बजे हंसुआ से गला रेतकर हत्या की।

बिहार में जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गंगोडीह गांव में घरेलू विवाद और अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। यह घटना बुधवार तड़के सुबह हुई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।मृतका की पहचान 45 वर्षीय उगनी देवी के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति कमरे में ही बैठा रहा। सुबह जानकारी मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई।

स्थानीय लोगों ने खैरा थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति गगन मांझी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है।

आरोपी पति गगन मांझी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और उसने उन्हें गलत करते हुए देख लिया था। उसने बताया कि उसने सुबह करीब तीन बजे हंसुआ से गला रेतकर हत्या की। हत्या के बाद वह पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा। बताया जाता है कि आरोपी गगन मांझी निसंतान है।

खैरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। उन्होंने पुष्टि की कि यह घटना घरेलू विवाद के कारण हुई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई हंसुआ को भी बरामद कर लिया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।