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बीवी की आशिकी का विरोध पति को महंगा पड़ा, प्रेमी ने बहनोई के साथ मिलकर हत्या कर दी

Apr 05, 2026 06:13 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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02 अप्रैल 2026 की रात मोतीपुर थानां के निवासी मकेश्वर पंडित की अज्ञात अभियुक्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। छानबीन में पता चला कि बीवी के अवैध प्रेम संबंध का विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई।

बीवी की आशिकी का विरोध पति को महंगा पड़ा, प्रेमी ने बहनोई के साथ मिलकर हत्या कर दी

Love Affair Murder: बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतीपुर में बीते तीन दिन पहले हुई बर्तन कारोबारी मकेश्वर पंडित की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मकेश्वर पंडित को अपनी बेवफा बीवी की आशिकी का विरोध करने के कारण जान से हाथ धोना पड़ा। प्रेमी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

एसडीपीओ मुजफ्फरपुर पश्चिमी -वन सुचित्रा कुमारी ने बताया कि मकेश्वर की पत्नी के प्रेमी और उसके बहनोई ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मकेश्वर मोतीपुर बाजार से लौट रहा था। इसी दौरान उसे आरोपियों ने रास्ते में घेर लिया। साइकिल से खींच कर खेत में ले गए और सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मकेश्वर को वहीं छोड़कर दोनों फरार हो गए। सूचना मिलने पर मोतीपुर पुलिस पहुंची।

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एसडीपीओ ने बताया कि 02 अप्रैल 2026 की रात मोतीपुर थानां के निवासी मकेश्वर पंडित की अज्ञात अभियुक्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूचना मिलते ही थाना की टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई और फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। उन्होंने खुद मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। एफ०एस०एल० टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्यों का संकलन किया गया था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पुलिस को कुछ सुराग मिले जिसके आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची।

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मृतक के पिता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मोतीपुर थाना कांड सं०-127/26 दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर खुद इसकी जानकारी ले रहे थे। उनके निर्देश के अनुसार पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने कांड में सुपरविजन किया। सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में गठित टीम ने छानबीन की। टीम में मोतीपुर थानाध्यक्ष भी शामिल थे।

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प्रारंभिक जांच एवं अनुसंधान में प्रेम-प्रसंग में हत्या की बात प्रकाश में आई। पुलिस ने गु्प्त तरीके से जांच करते हुए मुन्ना पंडित नामक एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जिसका मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक इस नाजायज रिश्ते का विरोध करता था। पूछताछ में मुन्ना पंडित ने सच्चाई उगल दिया। कांड में उसका बहनोई महेश पंडित भी शामिल था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संदर्भ में अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही हैं। सच्चाई उजागर होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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