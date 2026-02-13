Hindustan Hindi News
बीवी ने मस्जिद में जमीन दान दी, शौहर ने कर दी हत्या; पति ने दूसरी तो पत्नी ने चौथी शादी क्यों की थी?

Feb 13, 2026 10:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
फरीरूद्दीन ने जमीन के लिए अपनी पत्नी जहानुर (42) का गला दबाकर हत्या कर दिया है। पुलिस सभी बिंदुओ पर जांच कर रही है। घटना स्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है।

बिहार के कटिहार में मनिहारी थानाक्षेत्र के घटना मनोहरपुर पंचायत के किस्मत मिर्जातपुर वार्ड आठ में झोलाछाप डाक्टर ने संपत्ति विवाद में पत्नी का गला दबाकर मार डाला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ विनोद कुमार, थानाध्यक्ष पंकज आनंद, पुलिस निरीक्षक पप्पु कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पहुंच कर ग्रामीणों से घटना की पूरी जानकारी ली। बीवी की जमीन और गहनों की लालच में झोला छाप ने उससे दूसरी शादी की। मृतका के तीन पति मर चुके थे।

एसडीपीओ ने बताया कि पति फरीरूद्दीन ने जमीन के लिए अपनी पत्नी जहानुर (42) का गला दबाकर हत्या कर दिया है। पुलिस सभी बिंदुओ पर जांच कर रही है। घटना स्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। हत्यारे पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। मृतका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। उसके मायके वालों ने आरोपी पति को कठोर सजा देने की मांग की है।

संपत्ति के लोभ में आठ माह पूर्व की थी शादी

घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि दक्षिणी कांटाकोश पंचायत के अमीराबाद गांव के रहने वाला फरीरूद्दीन ने किस्मत मिर्जातपुर गांव के जहानुर से आठ महीने पूर्व मुस्लिम रिति रिवाज से शादी रचाया था। फरीरूद्दीन पहले से शादी शुदा था। वहीं मृतका जहानुर भी पहले से तीन शादी रचा चुकी थी परंतु, उनके तीनों पति का इंतकाल हो चुका था। अंत में अमीराबाद के फरीरूद्दीन ने जहानुर की संपत्ति के लोभ में शादी की। फरीरूद्दीन किस्मत मिर्जातपुर के लोगों से दूरी बनाकर रहता था। वह समाज के लोगों से मिलना पसंद नही करता था।

सोना और जमीन पर थी नजर

जहानुर के पास सोना चांदी के जेवरात के साथ-साथ उनके नाम डीहबाड़ी का जमीन भी था। फरीरूद्दीन को पत्नी की सम्पति पर नजर थी। इसी बीच पत्नी जहानुर ने डीहबाड़ी की जमीन मस्जिद में दान कर दी। पति को यह स्वीकार नहीं हुआ। इसी जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। अंततोगत्वा पति ने जहानुर की हत्या कर दी।


घटना से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पत्नी की दरियादिली तो पति के अपराध की चर्चा हो रही है। ग्रामीणों ने आरोपी पति को कठोर सजा दिलाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आश्वासन दिया गया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

लेखक के बारे में

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

Bihar News Bihar Crime
