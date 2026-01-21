Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsHusband murder his wife with Silbatta in Patna enraged for dancing in procession
शोभायात्रा में पत्नी के डांस से खफा पति ने सिलबट्टे से कूचकर मार दिया, पटना में मर्डर से सनसनी

शोभायात्रा में पत्नी के डांस से खफा पति ने सिलबट्टे से कूचकर मार दिया, पटना में मर्डर से सनसनी

संक्षेप:

पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक पति ने सिलबट्टे से कूचकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी वारदात के बाद घर से भाग गया। पति-पत्नी के बीच शोभायात्रा में डांस करने पर विवाद हुआ था।

Jan 21, 2026 04:08 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की राजधानी पटना में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार पति ने आवेश में आकर पत्नी को सिलबट्टे से कूच दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी ने एक धार्मिक शोभायात्रा में डांस किया था, जिससे पति आगबबूला हो गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

पटना सचिवालय एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बुधवार को कहा कि सुबह शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आर मंदिर के पास हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंची तो कहा गया कि झगड़ा होने पर पति ने पत्नी की सिलबट्टे से प्रहार कर दिया। इसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर परिजन गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।

परिजन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और साक्ष्य इकट्ठा किए गए। एसडीपीओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

रिपोर्ट्स में पड़ोसियों के हवाले से बताया गया है कि परिवार मूलरूप से जहानाबाद का रहने वाला है। हाल ही में पत्नी एक शोभायात्रा में गई थी, जहां उसने डांस भी किया था। बताया जा रहा है कि यह बात पति को अच्छी नहीं लगी। इस पर दंपती के बीच विवाद हुआ। फिर गुस्से में तमतमाए पति ने सिलबट्टा उठाकर पत्नी को मार दिया। इसके बाद वह घर से भाग निकला।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
