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करीना के इश्क में पति बना कातिल, पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला; ट्रिपल मर्डर में सनसनीखेज खुलासा

May 03, 2026 11:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस ने आरोपी युवक के साथ उसकी कातिल प्रेमिका को भी गिरप्तार कर लिया है। पेशे से हलवाई युवक संतोष कुमार ने बारात जाने के बहाने घरवालों को चकमा दिया और नाजायज इश्क के खुमार में अपना ही संसार उजाड़ लिया।

करीना के इश्क में पति बना कातिल, पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला; ट्रिपल मर्डर में सनसनीखेज खुलासा

Triple Murder Mistery: बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक हैवान ने शादीशुदा प्रेमिका करीना के चक्कर में अपनी पत्नी, बेटी और बेटा का खुद मौत के घाट उतार दिया और आरोप अपने पड़ोसी पर मढ़ दिया। लेकिन, पुलिस ने गहन छानबीन में सच्चाई को उजागर कर दिया और आरोपी युवक के साथ उसकी कातिल प्रेमिका को भी गिरप्तार कर लिया है। पेशे से हलवाई युवक संतोष कुमार ने बारात जाने के बहाने घरवालों को चकमा दिया और नाजायज इश्क के खुमार में अपना ही संसार उजाड़ लिया। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि कोर्ट से स्पीडी ट्रायल चलवाकर इन्हें सजा दिलाई जाएगी। वारदात मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के कपरपुरा स्टेशन के पास स्थित मधुबन जगदीश उर्फ बझीला की है।

ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल को रीता देवी, 30 वर्ष, वैष्णवी कुमारी, 2 वर्ष और रूद्र, 3 माह की हत्या की घर में कर दी गयी। महिला के दो बच्चे पांच साल का आदित्य और सात साल की बेटी नित्या अपनी दादी के साथ बगल के कमरे में सोए थे। दोनों की जान बच गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीपीओ रुचिका कुमारी और कांटी थाना एसएचओ के नेतृत्व में टीम बनाकर कांड की जांच की गयी। वरीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुलिस को पति के बदलते बयानों से पहले से शक हो रहा था। गहराई से छानबीन में पाया गया है जिस पर पति आरोप लगा रहा था उसकी कोई भूमिका नहीं थी। मानवीय और तकनीकि अनुसंधान में पता चला कि संतोष साह ड्रग्स एडिक्टेड है। उसका एक स्थानीय शादीशुदा महिला करीना से अवैध प्रेम संबंध था। संतोष पत्नी और बच्चों की हत्या करके करीना के साथ शादी करना चाहता था।

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प्रेस को जानकारी देते ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह

संतोष साह उर्फ मिठाई लाल का मोबाइल चेक किया गया तो एक महिला के साथ उसका निजी चैटिंग सामने आया। इसी के आधार पर पुलिस ने उसे उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर संतोष ने करीना से अफेयर की बात स्वीकार किया। उसके बाद महिला पुलिस ने करीना को कस्टडी में ले लिया। दोनों से अलग-अलग और सामने पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई।

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सिटी एसपी ने बताया कि 27 अप्रैल की रात को मिठाई लाल समस्तीपुर बारात जाने की बात कहकर घर से निकला। जाने से पहले उसने पत्नी और दो बच्चों को दबा के नाम पर नशे की गोली दे दी। तबीयत बिगड़ने पर पत्नी ने उसे बारात से लौट आने के लिए फोन किया पर नहीं लौटा। देर रात वह अपने कमरे में आया और तीनों को बेहोशी की हालत में गला दबाकर मार दिया और फरार हो गया। उनके गले को कपड़े से बनी रस्सी से घोंटा गया था जो सुबह गले में मौजूद था।

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सुबह में कातिल फिर से घर में लौटा और कमरे में पत्नी और बच्चों की लाश देखकर चिल्लाने लगा। लोग जमा हो गए और पुलिस भी आ गई। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई सैंपल कलेक्ट किया। घटना की जानकारी के लिए पुलिस के अधिकारियों ने पति से कई बार पति से बात की। उसका बयान बदलता देख पुलिस को शुरू में ही शक हो गया जो बाद में यकीन में बदल गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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