बिहार में पत्नी की पीट-पीट कर हत्या, छेड़खानी के केस में जेल से छूटकर आया था पति

परिवार और मोहल्ले वालों को उसे पर शक ना हो इसलिए उसने सीढ़ी से गिरने का अफवाह फैला दिया। आरोपी पति सात महीने से जेल में बंद था । पिछले 15 दिन पहले नाबालिग से छेड़खानी के मामले में जेल से बेल पर छूट कर घर आया था।

बिहार के नालंदा जिले में नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी गांव में एक सनकी पति ने बेरहमी से पीट पीट कर पत्नी की हत्या कर दी । परिवार और मोहल्ले वालों को उसे पर शक ना हो इसलिए उसने सीढ़ी से गिरने का अफवाह फैला दिया। आरोपी पति सात महीने से जेल में बंद था । पिछले 15 दिन पहले नाबालिग से छेड़खानी के मामले में जेल से बेल पर छूट कर घर आया था। मृतका मनीष कुमार उर्फ सूरजभान की 30 वर्षीय पत्नी राखी कुमारी है।

मृतका के पिता सिलाव थाना क्षेत्र के करियन्ना निवासी उपेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2020 में उन्होंने अपनी पुत्री की शादी कराई थी । 4साढ़े साल की बेटी और ढाई साल का बेटा है । उनका दामाद मायके वाले से अक्सर रुपए की मांग क्या करता था रुपया नहीं देने पर बेटी के साथ मारपीट और प्रताड़ित किया करता था।

शनिवार की देर रात पड़ोसियों ने फोन कर जानकारी दिखाई उनकी बच्ची के साथ दामाद ने बेरहमी से पिटाई किया है जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है। आनन फानन में परिवार के सदस्यों के साथ हुए अस्पताल पहुंचे तब तक उसकी जान चली गई थी। पूरे शरीर में जख्म के निशान है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि महिला पीठ पीठ कर हत्या की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

शेखपुरा की लड़की को पटना ले जाकर रेप इधर शेखपुरा के मिशन थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की मां ने महिला थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थानाध्यक्ष रिशु कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। फिलहाल वह बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र एक मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था। उन्होंने बताया कि पीड़िता का घर आरोपी के आसपास ही है।