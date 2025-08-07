Husband Killed wife for opposing love affair with another woman in Nalanda दूसरी औरत से अफेयर में पत्नी की हत्या, लाश को फंदे से लटकाकर सुसाइड दिखाया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsHusband Killed wife for opposing love affair with another woman in Nalanda

दूसरी औरत से अफेयर में पत्नी की हत्या, लाश को फंदे से लटकाकर सुसाइड दिखाया

नालंदा जिले के दीपनगर के एक गांव में दूसरी महिला से अफेयर का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप हैं कि ससुराल वालों ने सुसाइड दिखाने के लिए महिला के शव को फंदे से लटका दिया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बिहारशरीफThu, 7 Aug 2025 03:43 PM
बिहार के नालंदा जिले में दूसरी महिला से अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए उसके शव को फंदे से लटका दिया। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव की है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय सुषमा कुमारी के रूप में हुई है। उसकी शादी गंगा बिगहा के गोविंद कुमार से साल 2022 में हुई थी। दोनों के एक बच्ची भी है।

चंडी थाना क्षेत्र के हसनी गांव निवासी मृतका के भाई का आरोप है कि सुषमा के पति का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है। पत्नी सुषमा जब इसका विरोध करती थी, तो पति उससे दहेज की मांग करने लगता था। बेटी होने के बाद ससुराल वाले उस पर और सितम ढाने लगे। बुधवार रात को पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने बेल्ट और डंडे से सुषमा की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

सूचना मिलने पर मायके वाले जब बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि कमरे में बेड पर बेल्ट, डंडा और दो धारदार चाकू पड़े हुए थे। मृतका के दो छोटे बच्चे हैं। डेढ़ साल की बेटी तन्नू कुमारी और 9 महीने का बेटा तेजस कुमार है। दीपनगर थानाध्यक्ष जितेंद्र राम ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन के हवाले कर दिया गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।