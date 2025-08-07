दूसरी औरत से अफेयर में पत्नी की हत्या, लाश को फंदे से लटकाकर सुसाइड दिखाया

नालंदा जिले के दीपनगर के एक गांव में दूसरी महिला से अफेयर का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप हैं कि ससुराल वालों ने सुसाइड दिखाने के लिए महिला के शव को फंदे से लटका दिया।

बिहार के नालंदा जिले में दूसरी महिला से अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए उसके शव को फंदे से लटका दिया। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव की है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय सुषमा कुमारी के रूप में हुई है। उसकी शादी गंगा बिगहा के गोविंद कुमार से साल 2022 में हुई थी। दोनों के एक बच्ची भी है।

चंडी थाना क्षेत्र के हसनी गांव निवासी मृतका के भाई का आरोप है कि सुषमा के पति का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है। पत्नी सुषमा जब इसका विरोध करती थी, तो पति उससे दहेज की मांग करने लगता था। बेटी होने के बाद ससुराल वाले उस पर और सितम ढाने लगे। बुधवार रात को पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने बेल्ट और डंडे से सुषमा की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।