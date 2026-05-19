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दरभंगा में सनकी पति ने खेला खूनी खेल, पत्नी समेत तीन बच्चों को मार डाला; सुबह-सुबह 4 हत्याओं से सनसनी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नगर प्रतिनिधि, दरभंगा
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Crime News: एक बच्चे ने हल्ला सुनकर सभी मजदूरों को सूचित किया। जब सभी जुटे तो देखा कि चारों बुरी तरह घायल हैं। मजदूर बिल्टू दास का भी सर फटा हुआ था। पुलिस ने सभी को डीएमसीएच भेज दिया। मौके पर पतोर एवं एपीएम थाने की पुलिस मौजूद है।

दरभंगा में सनकी पति ने खेला खूनी खेल, पत्नी समेत तीन बच्चों को मार डाला; सुबह-सुबह 4 हत्याओं से सनसनी

Crime News: बिहार के दरभंगा में 4 लोगों की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां एक युवक ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी है। मंगलवार की सुबह पतौर थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद सनकी पति ने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि यह परिवार बंगाल से आकर यहां एक किराये के मकान में रह रहा था।

आरोपी पति के बार में यह भी बताया जा रहा है कि पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के बाद उसने खुद को भी जख्मी कर लिया है। फिलहाल डीएमसीएच में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि पूरी तरह से पारिवारिक विवाद में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।

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मृत पत्नी की पहचान बंगाल के दालकोला जिले के कुंडी थाना क्षेत्र के निवासी संदीप दास की पत्नी फूल कुमारी दास (30) और बच्चे ह्रदय दास (7), संध्या दास (6) और पांच वर्षीय मासूम सोन दास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जख्मी युवक परिवार सहित चंदनपट्टी स्थित एक मुर्गा फार्म में मजदूरी करता है। मृत बच्चों के मामा मंगू दास ने बताया कि किसी बात को लेकर पति-पति में अहले-सुबह विवाद हुआ। इसके बाद डंडा, रॉड आदि से पीट-पीटकर संदीप ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। फिर खुद को भी जख्मी कर लिया। इधर, पतोर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मौके पर एफएसएल भी टीम पहुंची और जांच शुरू की।

मुर्गी फॉर्म में काम करने वाली सुनीता दास के मुताबिक मजदूर बिल्टू दास उर्फ संदीप दास अपनी पत्नी फूल कुमारी व तीनों बच्चों के साथ अहले सुबह अपने कमरे में बुरी तरह मारपीट की। उस समय अन्य मजदूर मुर्गियों को चारा-पानी दे रहे थे। एक बच्चे ने हल्ला सुनकर सभी मजदूरों को सूचित किया। जब सभी जुटे तो देखा कि चारों बुरी तरह घायल हैं। मजदूर बिल्टू दास का भी सर फटा हुआ था। पुलिस ने सभी को डीएमसीएच भेज दिया। मौके पर पतोर एवं एपीएम थाने की पुलिस मौजूद है। सिटी एसपी एवं सदर एसडीपीओ मौके पर पहुंच जांच में जुटे हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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