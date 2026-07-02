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खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद, बिहार में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद को भी मार ली गोली

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, कैमूर
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कैमूर जिले में एक पति ने घर में खाना पकाने को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी की गोली मार कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि इसके बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। 

खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद, बिहार में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद को भी मार ली गोली

बिहार के कैमूर जिले में एक पति की करतूत ने सबको हैरान कर दिया है। खाना पकाने को लेकर हुए मामूली विवाद में युवक ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। इस घटना में महिला की जान चली गई है। आरोपी पति का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। इस वारदात के बाद से इलाके के लोग भी सन्न हैं और पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुटी हुई है जानकारी के मुताबिक, कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के बघौता गांव में बुधवार की देर शाम एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को गोली मार हत्या कर दी। पत्नी को मौत की नींद सुलाने के बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली। मृतका 36 वर्षीया रीना देवी अधौरा थाना क्षेत्र के बघौता गांव निवासी जयहिन्द सिंह की पत्नी थी। पति की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। परिजन वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज करा रहे हैं। घटना के पीछे खाना पकाने का विवाद कारण बताया जा रहा है।

ग्रामीण सूत्र का कहना था कि दंपती के बीच एक सप्ताह से विवाद चल रहा था। लेकिन, बुधवार को यह विवाद गहरा गया और खून-खराबे की नौबत आ गई। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी रीना के दोनों हाथ में गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इधर गोली चलने की आवाज सुन ग्रामीणों की भीड़ जुटने से पहले जयहिन्द ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद परिजन दोनों को लेकर अधौरा पीएचसी पहुंचे। चिकित्सक ने दोनों की स्वास्थ्य जांच कर रीना को मृत घोषित कर दिया, जबकि जयहिन्द का प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर वाराणसी चले गए हैं।

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बेटे ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप

इस पूरे मामले में मृतका रीना के पुत्र अजीत कुमार सिंह ने मां को गोली मार हत्या करने का आरोप अपने पिता पर लगाया है। उसने बताया कि खाना पकाने को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था। थानाध्यक्ष अतवेंद्र कुमार ने बताया कि वह बघौता गए थे। मृतका की लाश आंगन में पड़ी थी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया और अंत्यपरीक्षण कराने के लिए सदर अस्पताल भभुआ भिजवा दिया। गुरुवार को उनके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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