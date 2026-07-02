खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद, बिहार में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद को भी मार ली गोली

कैमूर जिले में एक पति ने घर में खाना पकाने को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी की गोली मार कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि इसके बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

बिहार के कैमूर जिले में एक पति की करतूत ने सबको हैरान कर दिया है। खाना पकाने को लेकर हुए मामूली विवाद में युवक ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। इस घटना में महिला की जान चली गई है। आरोपी पति का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। इस वारदात के बाद से इलाके के लोग भी सन्न हैं और पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुटी हुई है जानकारी के मुताबिक, कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के बघौता गांव में बुधवार की देर शाम एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को गोली मार हत्या कर दी। पत्नी को मौत की नींद सुलाने के बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली। मृतका 36 वर्षीया रीना देवी अधौरा थाना क्षेत्र के बघौता गांव निवासी जयहिन्द सिंह की पत्नी थी। पति की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। परिजन वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज करा रहे हैं। घटना के पीछे खाना पकाने का विवाद कारण बताया जा रहा है।

ग्रामीण सूत्र का कहना था कि दंपती के बीच एक सप्ताह से विवाद चल रहा था। लेकिन, बुधवार को यह विवाद गहरा गया और खून-खराबे की नौबत आ गई। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी रीना के दोनों हाथ में गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इधर गोली चलने की आवाज सुन ग्रामीणों की भीड़ जुटने से पहले जयहिन्द ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद परिजन दोनों को लेकर अधौरा पीएचसी पहुंचे। चिकित्सक ने दोनों की स्वास्थ्य जांच कर रीना को मृत घोषित कर दिया, जबकि जयहिन्द का प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर वाराणसी चले गए हैं।