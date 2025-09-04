पत्नी की हत्या कर डेड बॉडी को नदी किनारे बालू में गाड़ दिया, बिहार में पति की हैवानियत

बिहार में एक पति की हैवानियत जानकर आप दहल उठेंगे। यहां पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की फिर उसके शव को बालू में गाड़ दिया। बांका जिले में आनंदपुर थाना क्षेत्र के अमजोरा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव निवासी शिवचरण दास ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को गांव किनारे नदी के पास बालू में गाड़ दिया।