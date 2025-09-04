husband killed wife and buried in sand in bihar banka पत्नी की हत्या कर डेड बॉडी को नदी किनारे बालू में गाड़ दिया, बिहार में पति की हैवानियत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newshusband killed wife and buried in sand in bihar banka

पत्नी की हत्या कर डेड बॉडी को नदी किनारे बालू में गाड़ दिया, बिहार में पति की हैवानियत

पुलिस ने बताया कि आरोपी शिवचरण दास की यह दूसरी शादी थी। उसने पहली पत्नी की भी हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, बांकाThu, 4 Sep 2025 08:47 AM
share Share
Follow Us on
पत्नी की हत्या कर डेड बॉडी को नदी किनारे बालू में गाड़ दिया, बिहार में पति की हैवानियत

बिहार में एक पति की हैवानियत जानकर आप दहल उठेंगे। यहां पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की फिर उसके शव को बालू में गाड़ दिया। बांका जिले में आनंदपुर थाना क्षेत्र के अमजोरा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव निवासी शिवचरण दास ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को गांव किनारे नदी के पास बालू में गाड़ दिया।

ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष विपिन कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बालू से बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिवचरण दास की यह दूसरी शादी थी। उसने पहली पत्नी की भी हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।