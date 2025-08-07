सोशल मीडिया वाला प्यार और फिर शादी , एक साल बाद ही निशा की हत्या; बिहार में प्रेमी पर संगीन इल्जाम

प्राथमिकी में निशा के पिता पप्पू महतो ने कहा है कि निशा सोशल मीडिया के माध्यम से टिकारी थाना क्षेत्र के सिंघापुर गांव के रहने वाले स्व. अवधेश पासवान के पुत्र रवि कुमार पासवान के संपर्क में आयी थी। बाद में निशा और रवि का विवाह परिवार की सहमति से 14 मई, 2024 को करा दी गई।

सोशल मीडिया पर बढ़ी नजदीकियां के बाद सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमों के साथ एक हुए रवि ने अपनी पत्नी निशा की हत्या कर दी। हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जला दिया। मामला बिहार के गयाजी जिले के टिकारी थाना क्षेत्र के सिंघापुर गांव से जुड़ा है। हत्या के मामले में समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी थानाक्षेत्र के जौनापुर गांव की रहने निशा के पिता पप्पू महतो ने अपने दामाद रवि कुमार समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है। पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

फिलहाल सभी फरार बताये जा रहे हैं। शादी के कुछ समय बाद रवि निशा के साथ मारपीट करने लगा।