पत्नी रूठ कर मायके गई तो पति ने बेटे को पीट-पीट कर मार डाला, बिहार में कांड

संक्षेप: पिता ने बारह वर्षीय पुत्र प्रिंस को भी बुरी तरह से पिटाई की। इलाज के दौरान शुक्रवार को प्रिंस की मौत हो गई। पिता परिजनों के साथ पुत्र का दाह संस्कार कर रहा था। इधर,महिला को जब पुत्र की मौत की खबर मिली तो वह भागे-भागे ससुराल पहुंची।

Sun, 26 Oct 2025 07:43 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
पटना से सटे मनेर में घरेलू कलह में पिता की पिटाई से शुक्रवार को नाबालिग पुत्र की जान चली गई। घटना मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव की है। महिला ने पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने दाह संस्कार कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं, अधजला शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, शेरपुर निवासी संतोष राय का विवाद पत्नी से दो दिन पहले हुआ था। पत्नी गुस्से से घर छोड़कर मायका गौरैया स्थान चली गई।

इसी बीच पिता ने बारह वर्षीय पुत्र प्रिंस को भी बुरी तरह से पिटाई की। इलाज के दौरान शुक्रवार को प्रिंस की मौत हो गई। पिता परिजनों के साथ पुत्र का दाह संस्कार कर रहा था। इधर,महिला को जब पुत्र की मौत की खबर मिली तो वह भागे-भागे ससुराल पहुंची।

पत्नी ने मनेर थाने में पति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बच्चे का दाह संस्कार कर रहे सिंह राय, ओम प्रकाश, श्याम बाबू और रामबाबू को गिरफ्तार किया है। वहीं, संतोष राय फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि प्रेमा देवी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

