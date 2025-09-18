बीवी को वीडियो कॉल कर पति ने लगाई फांसी, 2023 में लव मैरिज कर ससुराल नहीं आई थी पत्नी

आरजू की शादी वर्ष 2023 में सहरसा बस्ती निवासी गुलाप्सा प्रवीण से लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद पत्नी कभी ससुराल नहीं आई और वह अपने मुरादाबाद स्थित मायके में ही रह रही थी। घटना की रात करीब 11 बजे आरजू पत्नी से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग से बातचीत कर रहा था।

बिहार के सहरसा में एक युवक ने वीडियो कॉल करते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को अंजाम देते वक्त वह बीवी से बात कर रहा था। दोनों ने साल 2023 लव मैरिज किया था। लेकिन पत्नी एक बार भी ससुराल नहीं आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। युवक का मोबाइल जब्त करके पुलिस कॉल डिटेल और मैसेज खंगाल रही है।

सहरसा सदर थाना क्षेत्र के सुलिंदाबाद वार्ड-43 में बुधवार की देर रात की घटना है। 19 वर्षीय मो. आरजू उर्फ गोलू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों का बुरा हाल है।

स्थानीय तौर पर मिली जानकारी के अनुसार आरजू की शादी वर्ष 2023 में सहरसा बस्ती निवासी गुलाप्सा प्रवीण से लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद पत्नी कभी ससुराल नहीं आई और वह अपने मुरादाबाद स्थित मायके में ही रह रही थी। घटना की रात करीब 11 बजे आरजू पत्नी से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उसने गमछे से फांसी लगा ली। रात के अंधेरे में हु घटना की जानकारी किसी को नहीं मिल सकी।

मृतक के पिता ने बताया कि वे बेटे को लगातार मोबाइल पर बात करते देख रहे थे, लेकिन पति-पत्नी की निजी बातचीत समझकर ध्यान नहीं दिया। रात करीब एक बजे छोटी बहन ने खिड़की से देखा और शोर मचाया। जब तक परिजन कमरे में पहुंचे और आरजू को नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद थाना को घटना की जानकारी दी गई।