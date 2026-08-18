दूसरी के चक्कर और कोर्ट के खर्च से बेहाल पति का खौफनाक कारनामा, बीवी को मारी गोली; गिरफ्तार

न्यायालय में चल रहे तलाक के केस से परेशान सूरज कुमार ने ससुराल पहुंचकर पत्नी रंजू कुमारी को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपित के पास से एक कट्टा, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है।

बिहार की राजधानी पटना के पुनपुन में एक युवक ने ससुराल पहुंचकर बीवी को गोली मार दी। गोली महिला के हाथ में लगी है। घटना पुनपुन प्रखंड के पिपरा थाने के सैदपुर लोदीपुर की है। घटना के बाद भाग रहे आरोपित सूरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल महिला का पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। दोनों के बीच कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। आरोपी ने दूसरी युवती के साथ शादी रचा ली है।

जानकारी मिली है कि न्यायालय में चल रहे तलाक के केस से परेशान सूरज कुमार ने ससुराल पहुंचकर पत्नी रंजू कुमारी को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपित के पास से एक कट्टा, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। वह पिपलावां थाना क्षेत्र के बेला तरारी गांव निवासी सुरेंद्र वर्मा का पुत्र है, जबकि उसकी पत्नी रंजू कुमारी अपने मायके नेवा में रह रही थी।

2021 में शादी, कोर्ट में तलाक का केस परिजनों के अनुसार, रंजू कुमारी और सूरज की शादी वर्ष 2021 में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके कारण मामला न्यायालय तक पहुंच गया और दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। इस बीच, सूरज कुमार ने औरंगाबाद में दूसरी शादी कर ली और वहीं रहने लगा। लेकिन न्यायालय में चल रहे तलाक के केस के खर्च और मुकदमों से वह काफी परेशान था। इसी विवाद को लेकर सोमवार को वह अपने ससुराल नेवा गांव पहुंचा था। जहां पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। अचान सूरज ने कट्टे से रंजू कुमारी पर फायरिंग कर दी।

बोले थानेदार कांड को लेकर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार ने बताया कि घायल महिला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त कट्टा, मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। पूछताछ के बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घायल महिला से पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।