Hindi NewsBihar Newshusband died three months ago Phool Jahan writhing in pain in train railway police arrived as angel Motihari Bihar
3 माह पहले पति की मौत, ट्रेन में दर्द से छटपटा रही थी फूलजहां; फरिश्ता बन पहुंची रेल पुलिस, गूंजी किलकारी

संक्षेप:

बापूधाम मोतिहारी स्टेशन आने पर दर्द से परेशान महिला को देख यात्रियों ने इसकी सूचना जीआरपी को। दी।जीआरपी प्रभारी संतोष कुमार ने तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था की। जीआरपी की महिला जवानों ने अस्पताल पहुंचाकर प्रसव कराया।

Jan 29, 2026 12:57 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
बिहार में रेल पुलिस ने मानवता की मिशाल पेश की है। बापूधाम मोतिहारी रेल पुलिस ने लेबर पेन से कराह रही महिला यात्री को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने पुत्र को जन्म दिया। मुजफ्फरपुर की महिला दिल्ली से वापस आ रही थी। उसके पति की मौत 3 माह पहले हो गई थी लेकिन, विधवा होने से पहले से वह प्रेगनेंट हो गई थी। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हालत में हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, सप्तक्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस से महिला फूलजहां खातून दिल्ली से मायके आ रही थी। मुज़फ़्फ़रपुर के मीनापुर थानांतर्गत खेमाईपट्टी गांव के लिए वह अपने माता पिता के साथ लौट रही थी। महिला के पति स्व छोटू की 2-3 महीने पहले मौत हो चुकी है। दिल्ली में वह मजदूरी करता था। फूलजहां भी वहीं पति के साथ रहती थी। लौटते वक्त सुगौली के पास महिला को लेबर पेन शुरू हुआ।

बापूधाम मोतिहारी स्टेशन आने पर दर्द से परेशान महिला को देख यात्रियों ने इसकी सूचना जीआरपी को। दी।जीआरपी प्रभारी संतोष कुमार ने तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था की। जीआरपी की महिला जवानों ने महिला को कंधा देकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जहां से उसे सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में फूलजहां खातून ने पुत्र को जन्म दिया। परिजन के चेहरे पर खुशियां देखते बन रही है। बेटी और बच्चे की देखभाल मायके वाले कर रहे हैं। बच्चे पिता के घर वाले भी पहुंच रहे हैं। यह समाचार जानकर ट्रेन में सवार यात्री काफी खुश हुए। अक्सर लापरवाही को लेकर बदनाम पुलिस की इस कार्य से तारीफ हो रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
