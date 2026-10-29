ससुराल में युवक की मौत, पत्नी समेत 4 पर मर्डर केस ; पिता बोले- जीजा संग रिलेशन में है मृतक की बीवी

युवक की लाश ससुराल में फांसी के फंदे लटकी मिली। परिजन पहुंचे तो पत्नी समेत सभी ससुराल वाले फरार थे। पिता ने आरोप लगाया है कि मृतक की बीवी के जीजा से अवैध रिश्ते में हत्या की गयी है।

भवानीपुर, एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया में एक युवक की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगा है। मृतक के पिता के बयान पर पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। भवानीपुर के रूपौली थाना क्षेत्र के डोभा मिलिक पंचायत अंतर्गत डोभा गोठ बस्ती में ससुराल आए युवक का शव फंदे से लटका मिला था। मृतक के पिता ने ससुरालवालों पर फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पिता का आरोप है कि मृत युवक की पत्नी का उसके जीजा के साथ अवैध प्रेम संबंध है और उस धमकी दी जाती थी। इस मामले में मृतक की पत्नी समेत चार लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

घटना के बाद से सभी नामजद आरोपी फरार हो गए हैं। मृतक युवक रूपौली थाना क्षेत्र अंतर्गत आझोकोपा निवासी अनिल साह का पुत्र संतोष साह (40) था। मृतक के पिता अनिल साह ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनका पुत्र मंगलवार की शाम अपने ससुराल डोभा गोठ गया था। बुधवार की सुबह ससुराल के पड़ोसियों ने फोन कर संतोष की मौत की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन जब वहां पहुंचे तो संतोष का शव फंदे से लटका हुआ था। इस दौरान ससुराल के सभी लोग घर से फरार थे। उनका आरोप है कि संतोष की हत्या कर दी गयी। उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी थानाध्यक्ष अभय रंजन ने बताया कि मृतक के पिता के आवेदन के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच के साथ नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा।