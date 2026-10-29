ससुराल में युवक की मौत, पत्नी समेत 4 पर मर्डर केस ; पिता बोले- जीजा संग रिलेशन में है मृतक की बीवी
युवक की लाश ससुराल में फांसी के फंदे लटकी मिली। परिजन पहुंचे तो पत्नी समेत सभी ससुराल वाले फरार थे। पिता ने आरोप लगाया है कि मृतक की बीवी के जीजा से अवैध रिश्ते में हत्या की गयी है।
भवानीपुर, एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया में एक युवक की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगा है। मृतक के पिता के बयान पर पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। भवानीपुर के रूपौली थाना क्षेत्र के डोभा मिलिक पंचायत अंतर्गत डोभा गोठ बस्ती में ससुराल आए युवक का शव फंदे से लटका मिला था। मृतक के पिता ने ससुरालवालों पर फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पिता का आरोप है कि मृत युवक की पत्नी का उसके जीजा के साथ अवैध प्रेम संबंध है और उस धमकी दी जाती थी। इस मामले में मृतक की पत्नी समेत चार लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
घटना के बाद से सभी नामजद आरोपी फरार हो गए हैं। मृतक युवक रूपौली थाना क्षेत्र अंतर्गत आझोकोपा निवासी अनिल साह का पुत्र संतोष साह (40) था। मृतक के पिता अनिल साह ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनका पुत्र मंगलवार की शाम अपने ससुराल डोभा गोठ गया था। बुधवार की सुबह ससुराल के पड़ोसियों ने फोन कर संतोष की मौत की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन जब वहां पहुंचे तो संतोष का शव फंदे से लटका हुआ था। इस दौरान ससुराल के सभी लोग घर से फरार थे। उनका आरोप है कि संतोष की हत्या कर दी गयी। उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
थानाध्यक्ष अभय रंजन ने बताया कि मृतक के पिता के आवेदन के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच के साथ नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा।
अवैध संबंध के विरोध पर धमकी देने का आरोप
मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि संतोष अक्सर घर में पत्नी के अपने साढ़ू के साथ अवैध संबंध की बात बताता था। इसका विरोध करने पर बिपिन साह और उसके ससुरालवालों द्वारा संतोष को कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। पिता ने अपने आवेदन में संतोष की हत्या में उसके साढ़ू कांप निवासी बिपिन साह, पत्नी रीना देवी, साली साबो देवी और सास बिमला देवी को नामजद करते हुए रूपौली थाना में आवेदन दिया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ऐक्शन में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें