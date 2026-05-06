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पत्नी से हुआ झगड़ा, पति ने मंदिर में काटा खुद का प्राइवेट पार्ट; फिर गले पर चलाया चाकू

May 06, 2026 09:51 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, करगहर
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रोहतास जिले के करगहर में एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद मंदिर में अपना प्राइवेट पार्ट काटकर अलग कर दिया। फिर सुसाइड करने के लिए गले पर चाकू चलाने लगा। तभी लोग वहां पहुंच गए और उसे बचा लिया। युवक की हालत गंभीर है। 

पत्नी से हुआ झगड़ा, पति ने मंदिर में काटा खुद का प्राइवेट पार्ट; फिर गले पर चलाया चाकू

बिहार के रोहतास जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी से विवाद होने पर पति ने मंदिर में अपना प्राइवेट पार्ट काटकर अलग कर दिया। फिर चाकू जैसे धारदार हथियार से वह अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल ले गए। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला करहगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

खून से लथपथ युवक को जख्मी अवस्था में सोमवार को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। करगहर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि युवक विक्षिप्त है। उसने मंदिर में घटना को अंजाम दिया है। परिजनों से जानकारी मिली है कि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। घटना की जांच की जा रही है।

पत्नी से विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, अपना प्राइवेट पार्ट काटने वाला युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार के भरण पोषण को लेकर अक्सर पत्नी से विवाद होता रहता था। उसका एक बेटा भी है, जिसकी पढ़ाई को लेकर भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। इससे पति मानसिक तनाव में था।

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पूजा पाठ में आस्था

ग्रामीणों ने बताया कि युवक की पूजा पाठ में उसकी आस्था है। सोमवार और शुक्रवार की सुबह वह अक्सर शिव मंदिर में जल चढ़ाता है। बीते 10 दिनों से कुसमी स्थित उक्त मंदिर में दिन भर बैठा रहता था। हालांकि, युवक ने जो खौफनाक कदम उठाया वह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है।

ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को जब वे पूजा अर्चना के लिए मंदिर में पहुंचे तो युवक को वहां पर खून से लथपथ देखा। उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काटकर अलग कर दिया था। साथ ही वह खुद का गला काट कर आत्महत्या की कोशिश कर रहा था। फिर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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