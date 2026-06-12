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फेमस होने के लिए बीवी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, पति को पत्नी ने पहुंचाया जेल

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहार
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कटिहार जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए अपनी ही पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

फेमस होने के लिए बीवी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, पति को पत्नी ने पहुंचाया जेल

बिहार के कटिहार जिले में सोशल मीडिया पर चर्चित होने की चाहत एक युवक को भारी पड़ गई। युवक ने अपनी ही पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल कर दिया। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पत्नी की पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित पत्नी वायरल करने के आरोप में साइबर थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

साइबर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में साइबर डीएसपी आसिफ आलम ने बताया कि मनिहारी क्षेत्र की एक विवाहिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने उसकी जानकारी और सहमति के बिना आपत्तिजनक वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए हैं। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

फेम पाने के लिए बीवी का अश्लील वीडियो वायरल किया

साइबर डीएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पति ने स्वीकार किया कि उसने ही सोशल मीडिया पर तेजी से फेमस होने और अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की।

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पंचायत से हो चुका है तलाक

मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया कि आरोपी का दावा है कि पंचायत के माध्यम से उसका पत्नी से पहले ही तलाक हो चुका था। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह दावा जांच और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। किसी भी महिला की निजी तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति के बिना सार्वजनिक करना गंभीर अपराध है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 2023 में शादी की थी। डीएसपी आसिफ आलम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता, फॉलोअर्स या पैसे कमाने के लालच में किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर, वीडियो या आपत्तिजनक सामग्री साझा नहीं करें। ऐसा करने से संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचती है तथा यह कानूनन दंडनीय अपराध है।

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उन्होंने कहा कि साइबर पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी को बदनाम करने, अपमानित करने या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अश्लील अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह गिरफ्तारी साइबर अपराधों के प्रति पुलिस की सख्त कार्रवाई का एक और उदाहरण मानी जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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