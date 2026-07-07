पत्नी को गहना पहनाया फिर गला रेत कर मार डाला, दुबई से बिहार आए पति की हैवानियत

दुबई से लौटे एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेतकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। मुजफ्फरपुर में हुए इस कांड के बाद इलाके के लोग सन्न हैं। बताया जा रहा है कि पति ने हंसिया से पत्नी का गला रेता है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक खौफनाक वारदात हुई है। दुबई से लौटे एक शख्स ने यहां बेरहमी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। यहां राजेपुर ओपी के नवादा गांव में सोमवार अहले सुबह दुबई से लौटे पति ने मायके में रह रही पत्नी रिंकू कुमारी (26) की हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी। खून से लथपथ शव बेड के नीचे पड़ा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मनोज भगत खिड़की तोड़कर भाग गया। मनोज के भाई सनोज भगत से थाने पर पुलिस पूछताछ कर रही है। रिंकू के पिता राजेंद्र भगत ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। बरुराज थाने के हरनाही निवासी मनोज दुबई में काम करता है।

26 जुलाई को होनेवाली साली की शादी में शामिल होने वह आया था। रिंकू की बड़ी बहन ने मनोज का किसी महिला से अफेयर होने की बात कही। उसने बताया कि रात में मनोज व रिंकू ने साथ में खाना खाया। उसने रिंकू को गहने पहनाए। सुबह दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद उसने कांड को अंजाम दिया। एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि महिला की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। परिजनों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। वह फरार हो गया है। फरार उसकीगिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

महिला आयोग पहुंचा पति कहा-पत्नी बात नहीं मानती राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा के समक्ष एक पुरुष भी शिकायत लेकर पहुंच गए। उसकी शिकायत थी कि पत्नी बात नहीं मानती है। इससे पूरा परिवार परेशान है। आयोग की अध्यक्ष ने उसे फोरम के समक्ष शिकायत करने की सलाह दी

एक महिला आम के पेड़ काटे जाने की शिकायत महिला आयोग से की। उसे भी इसकी शिकायत संबंधित थाना में करने की सलाह दी गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सोमवार को ‘महिला आयोग, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत जिले में आई थीं। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूरदराज की महिलाओं की समस्या का समाधान जिला स्तर पर करना है।