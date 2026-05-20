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पटना में दिनदहाड़े पेट्रोल डाल पत्नी, बच्ची और सास-ससुर को आग में झोंक डाला, सनकी पति की करतूत

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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इस शख्स ने पहली पत्नी के घर में घुस पत्नी, बच्चा, सास और ससुर को जिंदा ही आग के हवाले कर दियाा है। इस घटना में आरोपी पति खुद भी झुलस गया है। पटना में चौक थााना क्षेत्र के राजा बाबू की गली में घर में आग लगने से चार लोग झुलस गए हैं।

पटना में दिनदहाड़े पेट्रोल डाल पत्नी, बच्ची और सास-ससुर को आग में झोंक डाला, सनकी पति की करतूत

पटना में एक तलाकशुदा पति ने दिनदहाड़े खौफनाक वारदात को अंजाम दियाा है। इस शख्स ने अपनी पहली पत्नी के घर में घुसकर पत्नी, बच्चा, सास और ससुर को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया है। इस घटना में आरोपी पति खुद भी झुलस गया है। पटना में चौक थााना क्षेत्र के राजा बाबू की गली में घर में आग लगने की इस घटना में घर के चार लोग झुलस गए हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी झुलसे हुए लोगों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताय जा रहा है कि आऱोपी ने पेट्रोल डाल कर चार लोगों को आग के हवाले किया है। 15 दिन पहले ही इस सनकी शख्स की दूसरी शादी हुई थी।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस खौफनाक वारदात में पुरुषोत्तम अग्रवाल, उनकी पत्नी नीलम अग्रवाल, बहू मोनी कुमारी और तीन साल की बच्ची गंभीर रूप से झुल गई है। सभी का इलाज एनएमसीएच में चल रहा है। आग लगाने वाले महिला के सनकी पति का नाम कन्हाई बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगाने के दौरान उसके शरीर में भी आग लग गई थी। इस आग को बुझाने के लिए वो कंगन घाट पर गंगा नदी में कूद गया था। फिलहाल उसका इलाज भी एनएमसीएच में ही चल रहा है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक. आग से झुलसे पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया है कि कन्हाई अपनी पत्नी मोनी की काफी पिटाई करता था। इसी वजह से मोनी ने उससे तलाक ले लिया था। तलाक देने के एवज में कन्हाई ने उनसे पैसे भी लिए थे और अब वो फिर से पैसों की डिमांड कर रहा था।

कहा जा रहा है कि सुबह के वक्त कन्हाई ने मोनी को फोन कर पूछा था कि वो कहां है। इसके बाद वो सीधे उनके घर पर आ धमका। कन्हाई अपने साथ कुछ बोतलों में पेट्रोल लेकर आया था। वो घर की सीढ़ियों के पास से ही पेट्रोल छिड़कता आ रहा था। घर के अंदर पेट्रोल डालने के बाद उसने आग लगा दी। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता सभी झुलस चुके थे। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल से भरी एक बोतल गली में पड़ी भी हुई थी।

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इधर इस रोंगटने खड़ी कर देने वाली वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी।पुलिस ने आननफानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। बहरहाल अब पुलिस इस मामले की गहरी तफ्तीश में जुटी हुई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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