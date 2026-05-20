पटना में दिनदहाड़े पेट्रोल डाल पत्नी, बच्ची और सास-ससुर को आग में झोंक डाला, सनकी पति की करतूत

इस शख्स ने पहली पत्नी के घर में घुस पत्नी, बच्चा, सास और ससुर को जिंदा ही आग के हवाले कर दियाा है। इस घटना में आरोपी पति खुद भी झुलस गया है। पटना में चौक थााना क्षेत्र के राजा बाबू की गली में घर में आग लगने से चार लोग झुलस गए हैं।

पटना में एक तलाकशुदा पति ने दिनदहाड़े खौफनाक वारदात को अंजाम दियाा है। इस शख्स ने अपनी पहली पत्नी के घर में घुसकर पत्नी, बच्चा, सास और ससुर को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया है। इस घटना में आरोपी पति खुद भी झुलस गया है। पटना में चौक थााना क्षेत्र के राजा बाबू की गली में घर में आग लगने की इस घटना में घर के चार लोग झुलस गए हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी झुलसे हुए लोगों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताय जा रहा है कि आऱोपी ने पेट्रोल डाल कर चार लोगों को आग के हवाले किया है। 15 दिन पहले ही इस सनकी शख्स की दूसरी शादी हुई थी।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस खौफनाक वारदात में पुरुषोत्तम अग्रवाल, उनकी पत्नी नीलम अग्रवाल, बहू मोनी कुमारी और तीन साल की बच्ची गंभीर रूप से झुल गई है। सभी का इलाज एनएमसीएच में चल रहा है। आग लगाने वाले महिला के सनकी पति का नाम कन्हाई बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगाने के दौरान उसके शरीर में भी आग लग गई थी। इस आग को बुझाने के लिए वो कंगन घाट पर गंगा नदी में कूद गया था। फिलहाल उसका इलाज भी एनएमसीएच में ही चल रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक. आग से झुलसे पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया है कि कन्हाई अपनी पत्नी मोनी की काफी पिटाई करता था। इसी वजह से मोनी ने उससे तलाक ले लिया था। तलाक देने के एवज में कन्हाई ने उनसे पैसे भी लिए थे और अब वो फिर से पैसों की डिमांड कर रहा था।

कहा जा रहा है कि सुबह के वक्त कन्हाई ने मोनी को फोन कर पूछा था कि वो कहां है। इसके बाद वो सीधे उनके घर पर आ धमका। कन्हाई अपने साथ कुछ बोतलों में पेट्रोल लेकर आया था। वो घर की सीढ़ियों के पास से ही पेट्रोल छिड़कता आ रहा था। घर के अंदर पेट्रोल डालने के बाद उसने आग लगा दी। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता सभी झुलस चुके थे। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल से भरी एक बोतल गली में पड़ी भी हुई थी।