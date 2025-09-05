गर्लफ्रेंड के लिए बीवी से हैवानियत; पति ने पत्नी का गला काटा, रॉड से मारकर सिर भी फोड़ा

पति राजन चेन्नई में काम करता है। उसका पड़ोसी गांव की एक मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका वह विरोध करती रही है। दो माह पूर्व पति उस युवती को अपने साथ लेकर चेन्नई चला गया था।

बिहार के सीतामढ़ी जिले के बेला परिहार थाने के गुरहारी गांव में प्रेमिका के चक्कर में एक युवक ने पत्नी की गला रेतकर हत्या का प्रयास किया। महिला को गंभीर हालत में एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने फिलहाल मरीज को खतरे से बाहर बताया है। उसके सिर पर रॉड से हमला कर फोड़ दिया। आरोपी पति कांड को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

रविवार की घटना के बाद सीतामढ़ी से पीड़िता को एसकेएमसीएच लाया गया था। गुरुवार को जब पीड़िता कुंती देवी (22) बोलने लायक हुई तो मेडिकल ओपी पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया। उसने पुलिस को बताया कि राजन पासवान से उसकी पांच साल पूर्व शादी हुई थी। उसकी ढाई साल की एक बेटी भी है।

पति राजन चेन्नई में काम करता है। उसका पड़ोसी गांव की एक मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका वह विरोध करती रही है। दो माह पूर्व पति उस युवती को अपने साथ लेकर चेन्नई चला गया था। उस युवती के परिवार वालों ने राजन के खिलाफ उसके अपहरण की एफआईआर भी दर्ज की थी। फिर उसके परिवार वाले चेन्नई से युवती को बरामद कर घर ले आए। 30 अगस्त को पति चेन्नई से घर आया था।