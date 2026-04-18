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पूर्णिया में अर्धनग्न हालत में मिली पति की लाश, पहली बीवी बोली- दूसरी वाली ने मार दिया

Apr 18, 2026 04:41 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, भवानीपुर (पूर्णिया)
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पूर्णिया जिले के भवानीपुर स्थित एक गांव में एक व्यक्ति का अर्धनग्न हालत में शव शनिवार सुबह खेत में पड़ा मिला। मृतक की पहली बीवी ने दूसरी पर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह पता चल पाएगी।

पूर्णिया में अर्धनग्न हालत में मिली पति की लाश, पहली बीवी बोली- दूसरी वाली ने मार दिया

बिहार के पूर्णिया जिले में शनिवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के गोंदवारा पतकेली पंचायत स्थित तुर्की मुसहरी टोला की है। मृतक की पहचान शेखपुरा सब्जी टोला वार्ड नंबर 6 निवासी मोहम्मद सोहराब के रूप में हुई है। उसकी उम्र 45 साल थी। मृतक की पहली पत्नी ने आरोप लगाया है कि दूसरी बीवी ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर ही है।

सोहराब का शव खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर भवानीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, एसआई शैलेश सिंह, विकास कुमार, अमित कुमार पीएसआई श्रुति कुमारी, शिवेश कुमार मिश्रा सदल बल घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया।

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह मक्का खेत गए किसानों ने देखा कि अर्धनग्न अवस्था में एक शख्स का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया। मक्का के खेत में शव की बात समूचे क्षेत्र में फैलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। बाद में शव की पहचान सोहराब के रूप में की गई।

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सोहराब की दो बीवियां, पहली ने दूसरी पर लगाया हत्या का आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही सोहराब की पहली पत्नी और परिजन भी वहां पहुंचे। पहली पत्नी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को बताया कि सोहराब लगभग 12 साल से तुर्की मुसहरी में कथित दूसरी पत्नी भीखमा देवी के साथ रहते थे।

परिजनों ने बताया कि वह कभी-कभार ही अपने घर शेखपुरा सब्जी टोला आता था। सोहराब की पहली पत्नी ने उसके दूसरी पत्नी पर सोहराब की साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है।

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दूसरी बीवी बोली- रात को खेत देखने गए थे, सुबह लाश मिली

वहीं, मृतक की कथित दूसरी पत्नी भीखमा देवी ने बताया कि सोहराब शुक्रवार की शाम को खेत देखने की बात कहकर निकले थे, मगर वापस नहीं लौटे और शनिवार को उनका शव खेत में मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद धमदाहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी।

पुलिस क्या बोली

एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

(भवानीपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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