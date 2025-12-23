मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना; हैवान पति ने पत्नी का सिर काट धड़ से किया, रात भर रहा साथ

संक्षेप: गांव के लोगों ने जब पत्नी का सिर गर्दन से अलग देखा तो शोर मचाया। आरोपी पति गांव से भागने लगा तो लोग भागकर उसे पकड़ लिया गया।

बिहार के मुजफ्फरपुर के पति की हैवानियत की सनसनीखेज खबर आई है। एक 60 साल के शख्स ने अपनी पत्नी का सिर दबिया से काटकर धड़ से अलग कर दिया। वह रात भर पत्नी के शव के साथ कमरे में रहा और सुबह फरार होने की फिराक में था। आसपास के लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मनियारी थाना इलाके की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

जानकारी के मुताबिक मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख गांव में में कपिलेश्वर महतो नामक शख्स ने मामूली विवाद में पित्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसकी उम्र 60 साल है। आरोपी ने पत्नी सुरजी देवी(50 वर्ष) को दिल दहला देने वाली मौत दी। पति ने दबिया से पत्नी की गर्दन पर वार किया और सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद सारी रात पत्नी के साथ रहा सुबह में खुद लोगों को जानकारी दिया। घटना सोमवार देर रात की है।

बताया जाता है कि सुरजी देवी और पति कपालेश्वर महतो के बीच किसी बात को लेकर सोमवार को कुछ कहा सुनी हुई इसके बाद विवाद बढ़ गया। पति घर में रखा दबिया उठाकर पत्नी के सर पर वार कर दिया जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद शरीर में कोई हरकत नहीं देखकर पति ने दबिया से गर्दन पर वार कर सिर अलग कर दिया। उसने रातभर कुछ नहीं बोला जब सुबह जगा तो गांव के लोगों को जानकारी देकर भागने लगा। लोगों ने खदेड़कर उसे दबोच लिया।

गांव के लोगों ने जब पत्नी का सिर गर्दन से अलग देखा तो शोर मचाया। इधर कपिलेश्वर महतो गांव से भागने लगा तो लोग भागकर उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कपिलेश्वर महतो की दो संतानें हैं एक बेटा और एक बेटी। 27 वर्ष पूर्व कपिलेश्वर घर से भाग गया था। उसका कोई पता नहीं था। इस बीच मां ने बेटी की शादी कर दी। बेटा भी मनियारी सरकारी अस्पताल में काम करता है।