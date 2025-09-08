बेटी हुई तो बीवी को घर से निकाला, दहेज के लिए मारपीट; मानवाधिकार आयोग पहुंची शबनम

लड़की के जन्म के बाद से ही पीड़िता के पति, पीड़िता को काफ़ी बेरहमी से मारने पीटने लगे और घर से भगा दिया। इस संबंध में नगर थाना में पीड़िता के आवेदन के आलोक में पति एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता को बेटी पैदा करने के कारण घर से निकाल दिया गया। कलियुगी पति ने पत्नी को ही मारपीट की और घर से भगा दिया। मामला शहर के कमरा मोहल्ले का है। पीड़ित शबनम खातुन ने मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2023 में कमरा मोहल्ले के सैयद अरमान हैदर उर्फ कौसर के साथ हुई थी। शादी के पहले लड़के ने अपने बारे में गलत जानकारी दी और बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे पर हैं, लेकिन शादी के बाद उसकी सच्चाई ज़ब सामने आई तो पीड़िता हतप्रभ हो गई, फिर भी वह सामंजस्य बनाकर रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति, उसे काफ़ी मारपीट करते थे और दहेज़ के नाम पर अवैध पैसे की उगाही करते थे। हद तो तब हो गई ज़ब पीड़िता ने एक लड़की को जन्म दी।

लड़की के जन्म के बाद से ही पीड़िता के पति, पीड़िता को काफ़ी बेरहमी से मारने पीटने लगे और घर से भगा दिया। इस संबंध में नगर थाना में पीड़िता के आवेदन के आलोक में उसके पति एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पूरा मामला राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुँच चुका है। मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि यह मामला काफ़ी गंभीर है, पीड़ित महिला काफ़ी घबराई हुई हैं।