बिहार में पति ने चापाकल के हैंडल से पीट-पीट कर पत्नी को क्यों मार डाला, खौफनाक कांड

सबीरा चापाकल पर काम कर रही थी। इस दौरान पति पहुंचा और बिना कुछ बोले चापाकल के हैंडल से पत्नी के सिर के पिछले हिस्से और गर्दन पर लगातार कई बार हमला किया। इस कारण पत्नी लहू-लुहान होकर जमीन पर गिर गई व सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नवगछिया, भागलपुरTue, 26 Aug 2025 08:29 AM
बिहार में एक पति ने चापाकल के हैंडल से पीट-पीट कर अपनी पत्नी को मार डाला है। खौफनाक वारदात भागलपुर जिले की है। यहां नदी थाना क्षेत्र के कोसी किनारे स्थित पीपरपांती गांव में रविवार को एक नशेड़ी पति ने चापाकल के हैंडल से पीट-पीटकर पत्नी सबीरा खातून उर्फ सबरी खातून(40 वर्ष) की हत्या कर दी। घरेलू विवाद में पति ने घटना को अंजाम दिया।आरोपित पति मो. इसराइल पेशे से ऑटो चालक है। सबीरा का मायका कटिहार के रौतारा स्थित फुदना कुमरह गांव में है।

घटना के वक्त सबीरा चापाकल पर काम कर रही थी। इस दौरान पति पहुंचा और बिना कुछ बोले चापाकल के हैंडल से पत्नी के सिर के पिछले हिस्से और गर्दन पर लगातार कई बार हमला किया। इस कारण पत्नी लहू-लुहान होकर जमीन पर गिर गई व सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद मृतका की 14 वर्षीया बेटी सोनिया खातून पिता से मां के जान की भीख मांगती रही पर पिता ने एक नहीं सुनी।

सूचना पर नदी थानाध्यक्ष केशव चंद्र दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। इसके बाद छापेमारी कर आरोपी पति मो. इसराइल बैठा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त चापाकल का हैंडल भी बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष केशव चंद्र ने बताया कि मृतका के भाई खुर्शीद आलम के बयान पर घटना की प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखें P 11

मृतका का आरोपी पति मो. इसराइल पेशे से ऑटो चालक है। वह नशे का आदि है। इस कारण उसकी पत्नी अक्सर विरोध किया करती थी। जिसपर मो. इसराइल नशे में धुत होकर अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था। रविवार को भी किसी बात पति-पत्नी में विवाद हुआ। इधर, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बीते एक वर्षों से पति-पत्नी में अक्सर विवाद होते रहता था।

मृतका को तीन पुत्री और एक पुत्र है। जिसमें दो पुत्री (सरजो खातून और मोनी खातून) की शादी हो चुकी है। एक पुत्री सोनिया खातून माता-पिता के साथ घर पर रहती है। जबकि, एकमात्र पुत्र जाफर दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करता है। कटिहार जिले के रौतारा में है मृतक महिला का मायकामृतका का मायका कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र के फुदना कुमरह गांव में है। वह मो. वली की बड़ी पुत्री थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के माता-पिता, भाई और अन्य दर्जनों परिजन अस्पताल पहुंचे और शव से लिपटकर रोने-बिलखने लगे। मृतका के भाई मो. आजम ने बताया कि उसी घर में उसकी दो बहनों की शादी हुई थी।

