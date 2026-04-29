पति बारात में, बगल के रूम में थी देवरानी; मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती
संतोष ने बताया कि पत्नी ने मां उर्मिला देवी के मोबाइल से उसने कॉल की थी। उसने पूछा था कि अभी बारात निकली है या नहीं। संतोष ने जवाब दिया कि बारात अब निकलने वाली है। बस में बैठ गए हैं। इसपर रीता ने उससे कहा कि बारात नहीं जाइए, वापस आइए।
Muzaffarpur Triple Murder: बिहार के मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर मठ मोहल्ले (मधुबन जगदीश गांव) में जमीन विवाद में संतोष साह का हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। पत्नी और दो बच्चों की हत्या के बाद बेसुध संतोष साह ने पुलिस को बताया कि पत्नी रीता से अंतिम बार सोमवार की रात साढ़े 10 बजे मोबाइल पर बात हुई थी। मामला कांटी थाना क्षेत्र का है।
संतोष ने बताया कि पत्नी ने मां उर्मिला देवी के मोबाइल से उसने कॉल की थी। उसने पूछा था कि अभी बारात निकली है या नहीं। संतोष ने जवाब दिया कि बारात अब निकलने वाली है। बस में बैठ गए हैं। इसपर रीता ने उससे कहा कि बारात नहीं जाइए, वापस आइए। संतोष ने पुलिस को बताया कि पत्नी से जल्दी लौट आने की बात कह वह बारात चला गया। मंगलवार की सुबह साढ़े पांच बजे लौटा तो घर में बेड पर पत्नी और दो बच्चों का शव पड़ा था। संतोष ने पुलिस को बताया कि बीते दशहरा के समय से ही चचेरे भाई लगातार घर में घुसकर पूरे परिवार की हत्या कर देने की धमकी दे रहे थे। संतोष ने आरोप लगाया कि उसके निशाने पर हम थे। अगर थोड़ी भी भनक हो जाती कि पत्नी व बच्चों को मार देगा तो बारात नहीं जाते।
जमीन पर केस की चार दिन पहले आया था नोटिस
पट्टीदारों से जमीन पर केस का नोटिस चार दिनों पहले ही गरीबनाथ साह को मिला था। घरारी की जमीन पत्नी उर्मिला को लिख देने के बाद उसके भाई के पुत्रों ने कोर्ट में केस कर दिया था। इसी केस में जवाब दाखिल करने के लिए गरीबनाथ साह व उसकी पत्नी को नोटिस आया था।
दूसरे कमरे में थी देवरानी, भनक तक नहीं लगी
गरीबनाथ साह के छोटे पुत्र रंजीत साह उर्फ विक्की की पत्नी रिंकल कुमारी व दो बच्चे बगल में सटे दूसरे कमरे में सोए थे, पर उन्हें हत्या की भनक तक नहीं लगी। सुबह में जब संतोष व रंजीत बारात से लौटकर आए तो उसका कमरा भी बाहर से बंद पाया। उसे भी आवाज देकर जगाया। पुलिस ने रिंकल से भी पूछताछ की, लेकिन उसने अनभिज्ञता जताई। इधर, सुबह में मां और उसके दो बच्चों की आत्महत्या की अफवाह उड़ी। लेकिन, परिवार वालों के बयान से मामला हत्या की ओर घूम गया।
क्या कहते अधिकारी?
घर में सोई मां और उसके दो बच्चों का बेड पर शव मिला। गले में लाल फीता का फंदा था। जमीन विवाद में पट्टीदार के चचेरे भाईयों के परिवार पर हत्या का आरोप लगा है। दो महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट मिलने से तीनों की मौत फंदा लगाने या गला घोंटकर हुई, यह स्पष्ट हो पाएगा। - राजेश कुमार सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें