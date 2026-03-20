गजब! इश्क लड़ाने वाली बीवी और दोस्त की पहले धुनाई, फिर पति ने ही दोनों की शादी करवाई

पति ने अपने साले के साथ मिलकर मंजू और उसके प्रेमी लव की पिटाई कर दी। अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें समझाया गया, लेकिन वे जीने-मरने की बात करने लगे। इसके बाद पति ने अपनी बीवी की दोस्त के साथ शादी करवा दी।

बिहार के सासाराम से प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक युवक अपने दोस्त की बीवी से ही इश्क लड़ाने लगा। दोनों के बीच प्रेम पनपा तो महिला के पति को इसकी भनक लग गई। पत्नी और दोस्त को साथ देख पति तमतमा गया। उसने अपने साल के साथ मिलकर पहले बीवी और दोस्त की जमकर धुनाई कर दी। इतना मारा कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर पति ने दरियादिली दिखाई और अपनी पत्नी की दोस्त से शादी करवा दी।

यह वाकया सासाराम थाना क्षेत्र के भानस गांव का है। पति द्वारा अपनी पत्नी की दोस्त से शादी करवाने का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि भानस निवासी राजाराम की बेटी मंजू कुमारी की शादी रोहतास जिले के नटवार थाना क्षेत्र स्थित करैमी गांव निवासी कैलाश राम के पुत्र धर्मेंद्र राम के साथ जून 2021 में हुई थी। शादी के बाद धर्मेंद्र अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला गया था।

मंजू और लव का दिल्ली वाला अफेयर दिल्ली में धर्मेंद्र का दोस्त लव कुमार उर्फ अजय राम भी रहता था। वह नटवार थाना क्षेत्र के ही सरांव गांव निवासी धनजी राम का बेटा है। दिल्ली में लव का अपने दोस्त धर्मेंद्र के घर अक्सर आना-जाना लगा रहता था।

इसी बीच धर्मेंद्र की बीवी मंजू से लव कुमार की नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच प्रेम इतना परवान चढ़ा कि उन्होंने एक-दूसरे को जीवन साथी बनाने का संकल्प ले लिया। मंजू को पांच साल के एक बेटे की मां है।

जब दिल्ली में धर्मेंद्र को बीवी और दोस्त के बीच अफेयर की भनक लगी तो वह अपने परिवार के साथ वापस गांव लौट गया। कुछ दिन पति-पत्नी गांव में ही रहे। फिर रोजगार के चलते धर्मेंद्र वापस गुजरात चला गया।

भाई और पति ने मिलकर मंजू और लव की पिटाई इस बीच मंजू अपने घर में ताला मारकर मायके चली गई और अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। दिल्ली में मौजूद प्रेमी लव कुमार को रहा नहीं गया। वह मंजू से मिलने उसके मायके वाले गांव भानस आ पहुंचा। इसकी भनक भी धर्मेंद्र और मंजू के भाई को लग गई।

धर्मेंद्र अपने साले के साथ शुक्रवार को भानस पहुंचा। वहां दोनों ने मिलकर मंजू और लव कुमार को पकड़ लिया, फिर दोनों जमकर धुनाई कर दी। इसमें प्रेमी-प्रेमिका घायल हो गए। दिनारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज कराया गया।

समझाइश नाकाम इलाज के बाद मंजू और लव एक साथ जीने-मरने की बातें करने लगे। वे एक-दूसरे से अलग होने को तैयार ही नहीं हुए। ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। सरपंच प्रतिनिधि सोनू कुशवाहा ने उन्हें काफी समझाया-बुझाया, मगर बात नहीं बन पाई। इसके बाद महिला के पति धर्मेंद्र ने हार मान ली और दोनों की शादी के लिए हामी भर दी।