पति का सौतेली मां से अफेयर, पत्नी की गोली मारकर हत्या; 10 साल के बेटे ने खोला राज

संक्षेप: गयाजी के अतरी में एक पति ने अपनी 30 साल की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पति का अपनी सौतेली मां से अफेयर चल रहा था, जिसका पत्नी विरोध कर रही थी। 10 साल के बेटे ने अपने बाप की करतूत पुलिस को बताई।

Wed, 22 Oct 2025 09:21 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नीमचक बथानी (गयाजी)
बिहार के गयाजी जिले में पति ने सौतेली मां से अफेयर के चलते अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका के 10 साल के बेटे ने पुलिस के सामने अपने पिता की इस खूनी वारदात का राज खोला। वारदात अतरी थाना क्षेत्र के सीढ गांव में मंगलवार की रात को हुई। मृतका की पहचान 30 वर्षीय रीना देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी पति श्याम ठाकुर को झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी श्याम ठाकुर मंगलवार दोपहर 2 बजे अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने गयाजी लेकर गया था। देर रात लौटने के दौरान बंधुबीघा-सीढ मार्ग पर सुनसान इलाके में उसने पत्नी रीना को गोली मार दी। बुधवार तड़के उसका शव मिलने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अतरी थाना को देने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। बाद में डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह को जानकारी दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

बेटा बोला- पापा पिस्टल लाए थे, उसी से मां को मार दिया

मृतका के बेटे शुभम ने पुलिस को बताया कि उसके पिता एक सप्ताह पहले पिस्टल घर पर लेकर आए थे। उसी से मां की हत्या की गई। बेटे के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे धनबाद से पकड़ लिया।

पति का अपनी सौतेली मां से था अफेयर

प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी श्याम ठाकुर का अपनी सौतेली मां से अवैध संबंध था। पत्नी रीना देवी इसका विरोध कर रही थी। अवैध संबंध में बाधा बन रही बीवी को रास्ते से हटाने के लिए ही श्याम ने उसका मर्डर कर दिया। यह सनसनीखेज वारदात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

