पति का भाभी से अवैध संबंध, पत्नी की जहर से हो गई मौत; ससुराल वालों पर हत्या का आरोप
नालंदा जिले के हरनौत में एक महिला की जहर के सेवन से संदिग्ध मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि दोनों की शादी हाल ही में हुई थी। पति का उसकी भाभीसे अफेयर था। पत्नी इसका विरोध कर रही थी।
बिहार के नालंदा जिले में हरनौत थाना क्षेत्र के चेरन गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति के कथित अवैध संबंध का विरोध करने पर उसे जबरन जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इलाज के दौरान पटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पति का अपनी भाभी से अफेयर चल रहा था।
मृतका सोनेलाल कुमार की 19 वर्षीय पत्नी रिंकी कुमारी है। मृतका के बहनोई ने बताया कि गुरुवार की रात सूचना मिली कि रिंकी ने जहर खा ली है। सूचना मिलते ही परिजन उसके ससुराल पहुंचे। उस समय रिंकी की सांसें चल रही थीं। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। बाद में पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिजनों का आरोप है कि रिंकी के पति सोनेलाल कुमार का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था। रिंकी को इसकी जानकारी होने के बाद वह लगातार इसका विरोध कर रही थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर ससुराल पक्ष के लोगों ने साजिश के तहत उसे जबरन जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया।
घटना की सूचना मिलने पर हरनौत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।