पति का दूसरी महिला से अफेयर, विरोध किया तो बीवी का मर्डर कर घर में लटकाया

संक्षेप: पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र में अवैध संबंध में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को घर में फंदे से लटका दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध बताया जा रहा है।

बिहार के पूर्णिया से अवैध संबंध में बीवी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात कसबा थाना क्षेत्र के गुरही पंचायत अंतर्गत लहसुना गांव की है। पति के दूसरी महिला से अफेयर का विरोध करने की सजा पत्नी को झेलनी पड़ी। आरोपी शौहर ने बीवी को मारकर उसे घर में ही फांसी के फंदे से लटका दिया। आरोपी ने इसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की लेकिन वह पकड़ा गया।

मृतक महिला की पहचान 30 वर्षीय शबनम खातून के रूप में हुई है। उसके भाई मोहम्मद मुबारक ने अपने जीजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। मुबारक ने बताया कि उसकी बहन शबनम की शादी 2010 में सद्दाम से हुई थी। दंपती के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। सद्दाम मजदूरी करता है।

उसने बताया कि शादी के बाद पहले तो सबकुछ ठीक चला। मगर बाद में सद्दाम का किसी महिला से अफेयर चलने लगा। शबनम अवैध संबंध का विरोध करती थी। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी का रवैया नहीं बदला। इसका विरोध करने पर सद्दाम अक्सर अपनी बीवी के साथ बेरहमी से मारपीट करता था।