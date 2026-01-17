Hindustan Hindi News
पति का दूसरी महिला से अफेयर, विरोध किया तो बीवी का मर्डर कर घर में लटकाया

पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र में अवैध संबंध में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को घर में फंदे से लटका दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध बताया जा रहा है।

Jan 17, 2026 12:22 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कसबा (पूर्णिया)
बिहार के पूर्णिया से अवैध संबंध में बीवी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात कसबा थाना क्षेत्र के गुरही पंचायत अंतर्गत लहसुना गांव की है। पति के दूसरी महिला से अफेयर का विरोध करने की सजा पत्नी को झेलनी पड़ी। आरोपी शौहर ने बीवी को मारकर उसे घर में ही फांसी के फंदे से लटका दिया। आरोपी ने इसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की लेकिन वह पकड़ा गया।

मृतक महिला की पहचान 30 वर्षीय शबनम खातून के रूप में हुई है। उसके भाई मोहम्मद मुबारक ने अपने जीजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। मुबारक ने बताया कि उसकी बहन शबनम की शादी 2010 में सद्दाम से हुई थी। दंपती के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। सद्दाम मजदूरी करता है।

उसने बताया कि शादी के बाद पहले तो सबकुछ ठीक चला। मगर बाद में सद्दाम का किसी महिला से अफेयर चलने लगा। शबनम अवैध संबंध का विरोध करती थी। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी का रवैया नहीं बदला। इसका विरोध करने पर सद्दाम अक्सर अपनी बीवी के साथ बेरहमी से मारपीट करता था।

बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात भी मियां-बीवी के बीच झगड़ा हुआ और रात करीब 10 बजे मारपीट के दौरान शबनम की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब मृतका का भाई ससुराल पहुंचा तो उसने शव की स्थिति देख हत्या की आशंका जताई। उसके अनुसार मृतका के दोनों पैर मफलर से बंधे हुए थे। कसबा थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मौत की वजह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

