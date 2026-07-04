ससुराल में दामाद का खूनी खेल: सोई पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, बचाने आए साले को भी मार डाला

नवादा में ससुराल आए एक सनकी युवक पत्नी और साले को चाकू गोदकर मार डाला। कांड को अंजाम देने के बाद वह खुद थाने पर जाकर सरेंडर कर दिया।

बिहार के नवादा में एक सनकी युवक ने ससुराल में खुनी खेल खेला। वारिसलीगंज के खानापुर गांव में शुक्रवार को पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। बचाने आए साले को भी चाकू से घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपित पति ने वारिसलीगंज थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि दहेज के लिए दो परिवारों की खुशियां कखाक हो गईं.

जानकारी के मुताबिक जिले के खानापुर निवासी उपेंद्र सिंह ने बेटी पूजा कुमारी (28 वर्ष) की शादी चैनपुरा गांव के मौली कुमार से की थी। शादी के बाद से ही दोनों में अच्छे नहीं थे। दोनों को तीन वर्ष की एक बेटी है। गुरुवार को पति और पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और पूजा को मायके भेज दिया। शुक्रवार दोपहर मौली कुमार खानापुर स्थित ससुराल पहुंचा गया। उस समय पूजा कमरे में सो रही थी। मौली अचानक पत्नी पर चाकू से प्रहार करने लगा।

बहन को बचाने आया था साला बहन पर चाकू से हमला होते देख भाई आदित्य बचाव करने के लिए बीच में आ गया। मौली के सिर पर खून सवार था। उसने साले पर भी चाकू से हमला कर दिया। कई वार करके मौली ने आदित्य को चाकू से गोद दिया। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने पूजा को मृत घोषित कर दिया जबकि आदित्य को पटना रेफर कर दिया। शनिवार को इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। उसका शव गांव लाया जा रहा है।

2018 में हुई थी शादी जानकारी के मुताबिक पूजा और मौली की शादी वर्ष 2018 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दोनों की तीन साल की एक बेटी भी है। वारिसलीगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता उपेंद्र सिंह की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आवेदन में दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि बार बार मौली अपनी पूजा के साथ मारपीट करता था। मारपीट से बचने के लिए ही पूजा अपने मायके चली गई थी। इस मामले में हत्या एवं अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गहन छानबीन की जा रही है। छोटी बच्ची को नाना के पास रखा गया है।