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ससुराल में दामाद का खूनी खेल: सोई पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, बचाने आए साले को भी मार डाला

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नवादा में ससुराल आए एक सनकी युवक  पत्नी और साले को चाकू गोदकर मार डाला। कांड को अंजाम देने के बाद वह खुद थाने पर जाकर सरेंडर कर दिया।

ससुराल में दामाद का खूनी खेल: सोई पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, बचाने आए साले को भी मार डाला

बिहार के नवादा में एक सनकी युवक ने ससुराल में खुनी खेल खेला। वारिसलीगंज के खानापुर गांव में शुक्रवार को पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। बचाने आए साले को भी चाकू से घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपित पति ने वारिसलीगंज थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि दहेज के लिए दो परिवारों की खुशियां कखाक हो गईं.

जानकारी के मुताबिक जिले के खानापुर निवासी उपेंद्र सिंह ने बेटी पूजा कुमारी (28 वर्ष) की शादी चैनपुरा गांव के मौली कुमार से की थी। शादी के बाद से ही दोनों में अच्छे नहीं थे। दोनों को तीन वर्ष की एक बेटी है। गुरुवार को पति और पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और पूजा को मायके भेज दिया। शुक्रवार दोपहर मौली कुमार खानापुर स्थित ससुराल पहुंचा गया। उस समय पूजा कमरे में सो रही थी। मौली अचानक पत्नी पर चाकू से प्रहार करने लगा।

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बहन को बचाने आया था साला

बहन पर चाकू से हमला होते देख भाई आदित्य बचाव करने के लिए बीच में आ गया। मौली के सिर पर खून सवार था। उसने साले पर भी चाकू से हमला कर दिया। कई वार करके मौली ने आदित्य को चाकू से गोद दिया। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने पूजा को मृत घोषित कर दिया जबकि आदित्य को पटना रेफर कर दिया। शनिवार को इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। उसका शव गांव लाया जा रहा है।

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2018 में हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक पूजा और मौली की शादी वर्ष 2018 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दोनों की तीन साल की एक बेटी भी है। वारिसलीगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता उपेंद्र सिंह की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आवेदन में दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि बार बार मौली अपनी पूजा के साथ मारपीट करता था। मारपीट से बचने के लिए ही पूजा अपने मायके चली गई थी। इस मामले में हत्या एवं अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गहन छानबीन की जा रही है। छोटी बच्ची को नाना के पास रखा गया है।

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(नवादा से सुधीर की रिपोर्ट)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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