हर्ल टाउनशिप रणक्षेत्र बना, बेगूसराय में होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों को रात में लाठी से पीटा

यूट्यूबरों द्वारा लोगों के लाठीचार्ज का लाइव प्रसारण होने पर अभ्यर्थियों के अभिभावक भी भारी संख्या में पहुंचे। पुलिस ने सबको खदेड़ दिया है। पुलिस के लाठीचार्ज तथा खदेड़ने के कारण कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए हैं।

बिहार के बेगूसराय में नियुक्ति की मांग पर प्रदर्शन क रहे होमगार्ड अभ्यर्थियों पर पुलिस ने रात में लाठी चार्ज कर दिया। इस वजह हर्ल टाउनशिप मंगलवार की रात रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बेगूसराय हड़ताली चौक पर विगत कई दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर हर्ल टाउनशिप लाया गया। प्रशासन के रवैए के विरोध में अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों के प्रतिरोध के स्वर के बीच पुलिस ने अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया।

यूट्यूबरों द्वारा लोगों के लाठीचार्ज का लाइव प्रसारण होने पर अभ्यर्थियों के अभिभावक भी भारी संख्या में पहुंचे। पुलिस ने सबको खदेड़ दिया है। पुलिस के लाठीचार्ज तथा खदेड़ने के कारण कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए हैं। हर्ल टाउनशिप से लेकर जीरोमाइल तक का क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील दिखा। जिला प्रशासन के सारे आला अधिकारी समेत कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही थी।

जेल ले जाने की बात कहकर हिरासत में लिया अभ्यर्थियों ने बताया कि जेल ले जाने की बात कहकर सारे अभ्यर्थियों को पुलिस कई बसों में भरकर हर्ल टाउनशिप लेकर आई। उसके बाद इनपर लाठी चार्ज करने लगी। अभ्यर्थी शबनम,फुलपरी,ऋतिक,सूरज समेत अन्य ने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन ने उनलोगों पर काफी ज्यादती की है। पुलिस ने अभ्यर्थियों की धरना का समर्थन कर रहे बेगूसराय के पूर्व मेयर प्रत्याशी के पति अंकित कुमार को भी हिरासत में लिया है।

होली पर्व एवं पवित्र रमजान माह को देखते हुए पुलिस और प्रशासन होमगार्ड अभ्यर्थियों का धरना-प्रदर्शन समाप्त करना चाहती थी। त्योहारों के मद्देनज़र जिला प्रशासन बेगूसराय द्वारा जिले में शांति, सौहार्द और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है। विधि-व्यवस्था संधारण के लिए जिले के विभिन्न 317 जगहों पर मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

एसडीओ व एसडीपीओ दिन के दस बजे व चार बजे जिला नियंत्रण कक्ष को खैरियत प्रतिवेदन देंगे। जिले में आवश्यकतानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। किसी भी प्रकार के डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।