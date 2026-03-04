Hindustan Hindi News
हर्ल टाउनशिप रणक्षेत्र बना, बेगूसराय में होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों को रात में लाठी से पीटा

Mar 04, 2026 05:51 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के बेगूसराय में नियुक्ति की मांग पर प्रदर्शन क रहे होमगार्ड अभ्यर्थियों पर पुलिस ने रात में लाठी चार्ज कर दिया। इस वजह हर्ल टाउनशिप मंगलवार की रात रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बेगूसराय हड़ताली चौक पर विगत कई दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर हर्ल टाउनशिप लाया गया। प्रशासन के रवैए के विरोध में अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों के प्रतिरोध के स्वर के बीच पुलिस ने अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया।

यूट्यूबरों द्वारा लोगों के लाठीचार्ज का लाइव प्रसारण होने पर अभ्यर्थियों के अभिभावक भी भारी संख्या में पहुंचे। पुलिस ने सबको खदेड़ दिया है। पुलिस के लाठीचार्ज तथा खदेड़ने के कारण कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए हैं। हर्ल टाउनशिप से लेकर जीरोमाइल तक का क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील दिखा। जिला प्रशासन के सारे आला अधिकारी समेत कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही थी।

जेल ले जाने की बात कहकर हिरासत में लिया

अभ्यर्थियों ने बताया कि जेल ले जाने की बात कहकर सारे अभ्यर्थियों को पुलिस कई बसों में भरकर हर्ल टाउनशिप लेकर आई। उसके बाद इनपर लाठी चार्ज करने लगी। अभ्यर्थी शबनम,फुलपरी,ऋतिक,सूरज समेत अन्य ने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन ने उनलोगों पर काफी ज्यादती की है। पुलिस ने अभ्यर्थियों की धरना का समर्थन कर रहे बेगूसराय के पूर्व मेयर प्रत्याशी के पति अंकित कुमार को भी हिरासत में लिया है।

होली पर्व एवं पवित्र रमजान माह को देखते हुए पुलिस और प्रशासन होमगार्ड अभ्यर्थियों का धरना-प्रदर्शन समाप्त करना चाहती थी। त्योहारों के मद्देनज़र जिला प्रशासन बेगूसराय द्वारा जिले में शांति, सौहार्द और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है। विधि-व्यवस्था संधारण के लिए जिले के विभिन्न 317 जगहों पर मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

एसडीओ व एसडीपीओ दिन के दस बजे व चार बजे जिला नियंत्रण कक्ष को खैरियत प्रतिवेदन देंगे। जिले में आवश्यकतानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। किसी भी प्रकार के डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

अश्लील गीत बजाने, हुड़दंग करने, जबरन रंग डालने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी समुदायों के लोग आपसी भाईचारे एवं सद्भाव के साथ अपने-अपने पर्वों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करें। उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी से पवित्र रमजान माह भी प्रारंभ हो चुका है। 04 मार्च को होली एवं रमजान की गतिविधियां एक साथ होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता एवं निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

