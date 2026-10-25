बिहार: दीघा-कोईलवर फोरलेन निर्माण में आ गई अड़चन, नमामि गंगे से NOC का अब भी इंतजार

पथ निर्माण विभाग के अनुसार, गंगा नदी के किनारे या उसके आसपास से गुजरने वाली परियोजनाओं के लिए नमामि गंगे और पर्यावरण से संबंधित विभागों की अनुमति आवश्यक होती है। नमामि गंगे से अभी एनओसी नहीं मिली है।

पटना, वरीय संवाददाता। बिहार में पटना से सटे दीघा-कोईलवर फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना का काम फिलहाल रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इसके पीछे प्रशासनिक अड़चन सामने आ रही है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए नमामि गंगे परियोजना प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने का इंतजार है। पथ निर्माण विभाग की ओर से एनओसी के लिए करीब तीन महीने पहले औपचारिक पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृति नहीं मिली है। एनओसी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है।

वर्तमान में निर्माण स्थल पर मिट्टी की जांच का काम तेजी से चल रहा है। इंजीनियरिंग और तकनीकी टीम सड़क की नींव को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्र कर उनकी प्रयोगशाला में जांच करा रही है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, गंगा नदी के किनारे या उसके पारिस्थितिकीय क्षेत्र के आसपास से गुजरने वाली परियोजनाओं के लिए नमामि गंगे और पर्यावरण से संबंधित विभागों की अनुमति आवश्यक होती है। नमामि गंगे से एनओसी मिलते ही निर्माण एजेंसी मशीनरी और अन्य संसाधनों के साथ काम में तेजी लाएगी।

36 किमी लंबी होगी फोरलेन सड़क जेपी गंगा पथ के दीघा छोर से कोईलवर तक 36 किमी लंबी फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। इसके निर्माण से पटना से कोईलवर पहुंचने में अभी लगने वाला डेढ़ घंटे का समय घटकर महज 30 मिनट रह जाएगा। हैदराबाद की कंपनी विश्व समुद्रा इस परियोजना का निर्माण कर रही है। सड़क निर्माण के लिए 32 किमी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। परियोजना के तहत 18 किमी सड़क एलिवेटेड होगी, शेष 18 किमी सड़क मिट्टी के बांध पर बनाई जाएगी। इसके निर्माण पर करीब 6500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।