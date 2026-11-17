खेसारी लाल की एक झलक पाने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़ के बीच हालात ऐसे बिगड़े कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान नाराज दर्शकों ने कार्यक्रम स्थल पर रखी दर्जनों कुर्सियां तोड़ दीं। स्थिति को संभालने के लिए आयोजकों को कुछ देर तक कार्यक्रम रोकना पड़ा।

बिहार के नालंदा में भोजपुरी के चर्चित कलाकार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। अपने चहेते कलाकार की एक झलक पाने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़ के बीच हालात ऐसे बिगड़े कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान नाराज दर्शकों ने कार्यक्रम स्थल पर रखी दर्जनों कुर्सियां तोड़ दीं। स्थिति को संभालने के लिए आयोजकों को कुछ देर तक कार्यक्रम रोकना पड़ा। घटना इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सेखली गांव की है।

गांव में एक तिलक समारोह में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके आने की खबर मिलते ही आसपास के कई इलाकों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। देखते ही देखते भीड़ हजारों में पहुंच गई। अपने पसंदीदा कलाकार को करीब से देखने की होड़ में कार्यक्रम स्थल पर अव्यवस्था फैलने लगी। पीछे बैठे और खड़े लोग आगे आने के लिए जिद करने लगे। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था।

भीड़ के आगे ध्वस्त हुई व्यवस्था बताया जाता है कि जुटी भीड़ के अनुपात में बैठने और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी वजह से लोगों को परेशानी होने लगी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक मची अफरा-तफरी के बीच दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने वहां रखी दर्जनों कुर्सियां तोड़ दीं। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर काफी देर तक हंगामे और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

हालात बिगड़ते देख आयोजकों ने कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया। भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति सामान्य करने में पुलिस व सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति नहीं संभलने पर बीच में कार्यक्रम को रोक देना पड़ा। इस दौरान कुछ लोग वहां से निकल गए लेकिन बड़ी संख्या में खेसारी लाल यादव के फैन्स वहीं जमे रहे।