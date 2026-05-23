बेतिया राज की जमीन खाली करें, 400 लोगों को नोटिस से हड़कंप; अंचल कार्यालय में जुटे सैकड़ों लोग

अंचल प्रशासन की ओर से मझौवा गांव के करीब 400 ग्रामीणों को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गई है। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोगों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा है।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बेतियाा राज की जमीन बसे लोगों को प्रशासन ने दूसरी जगह जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया है। प्रशासन की तरफ से दूसरी बाार नोटिस आने के बाद यहां हड़कंप मचा हुआ है। अंचल बगहा-एक की ओर से जारी नोटिस के विरोध में शनिवार को मझौवा गांव के सैकड़ों ग्रामीण अंचल कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे वर्षों से बेतिया राज की जमीन पर बसे हुए हैं और अब अचानक जमीन खाली करने का नोटिस देकर उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है।

मझौवा के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज कई दशकों से उसे जमीन पर काबिज हैं। जमीन पर उनका आवास अवस्थित है। अब अचानक उन्हें जमीन खाली करने को लेकर नोटिस दिया गया है। गौरतलब हो कि अंचल प्रशासन की ओर से मझौवा गांव के करीब 400 ग्रामीणों को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गई है। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोगों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा है।

ग्रामीण ध्रुव प्रसाद केशरी,सत्येंद्र प्रसाद केशरी,विनोद प्रसाद केशरी, आलोक जायसवाल,रतन यादव, प्रह्लाद यादव, रामनाथ यादव, शैलेश केशरी, राधे साह , मुन्ना साह , तिवारी शर्मा , राजन साह और ध्रुप भेड़िहार का कहना था कि वे कई वर्षों से उक्त जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके पास रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में प्रशासन को मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से नोटिस वापस लेने तथा वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की।

अंचल कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि बिना उचित सुनवाई के जमीन खाली कराने की कार्रवाई उचित नहीं है। अंचल बगहा एक की सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में बेतिया राज की जमीन पर कागज अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों से जमीन संबंधित कागजात की मांग की गई है।