बिहार में बन सकेंगे 100 मंजिला भवन, नए नियम लागू; रियल स्टेट में निवेश बढ़ाने का प्लान
बिहार में अतिरिक्त शुल्क देकर बिल्डर 100 मंजिला अपार्टमेंट भी बना सकते हैं। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। फ्लैट सस्ते होंगे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इसके लिए सड़क, सीवरेज, पार्किंग जैसी आधारभूत संरचनाएं भी विकसित की जा रही हैं।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में नई भवन उपविधि लागू कर दी गयी है। इससे ऊंचे ऊंचे मकान बनेंगे। सेटबैक की अनिवार्यता खत्म करने और एफएआर बढ़ने से लोग मकान में ज्यादा जगह का उपयोग कर सकेंगे। अतिरिक्त शुल्क देकर बिल्डर 100 मंजिला अपार्टमेंट भी बना सकते हैं। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। फ्लैट सस्ते होंगे। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सूचना भवन सभागार में मंगलवार को प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। नीतीश मिश्रा ने कहा कि इसके लिए सड़क, सीवरेज, पार्किंग जैसी आधारभूत संरचनाएं भी विकसित की जा रही हैं। सभी शहरों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि अभी पटना और राज्य के छोटे शहरों में भी मकान और फ्लैट की कीमत दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसी है।
इसीलिए नियम सरल किए गए हैं। एफएआर बढ़ाकर 3 करने, सेटबैक की अनिवार्यता खत्म करने, फायर एनओसी का प्रावधान खत्म होने, 12 फीट चौड़े रास्ते पर मकान बनाने और नक्शा स्वीकृति आसान होने से मकान और अपार्टमेंट बनाने की लागत कम होगी। नक्शा पास होते ही फायर एनओसी मिल जाएगा। इससे फ्लैट सस्ते होंगे। किराया भी सस्ता होगा। कहा कि नई भवन उपविधि लागू करने से पहले एक्ट में संशोधन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल लांच किए गए हैं।
पार्किंग एफएआर में नहीं जुड़ेगी
प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि कम चौड़े रास्ते पर मकान वाले लोग यदि रास्ता के लिए जगह छोड़ते हैं तो उन्हें अतिरिक्त एफएआर नि:शुल्क दिया जाएगा। इसी तरह पार्किंग को एफएआर में नहीं जोड़ जाएगा। बावजूद यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है मकान या आवासीय कॉलोनी सील किया जा सकता है। प्रधान सचिव ने कहा कि लोग पुराने मकान का नियमानुसार नक्शा पास कराकर लोग स्वीकृति ले सकते हैं। उन्हें निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। उदाहरण के लिए यदि मकान में व्यावसायिक उपयोग हो रहा है तो शुल्क देकर उसकी स्वीकृति ले सकते हैं।