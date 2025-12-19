Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsHumsafar Express narrowly escapes in Bihar, major train accident averted near Valmiki Tiger Reserve
बिहार में बाल-बाल बची हमसफर एक्सप्रेस , वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास बड़ा रेल हादसा टला

Dec 19, 2025 01:56 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान
बिहार के कटिहार से दिल्ली जा रही चम्पारण हमसफर एक्सप्रेस (15705) वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में एक जंगली भैंस से टकरा गई। घटना करीब 7.30 बजे वाल्मीकिनगर रोड स्टेशन और पनियहवा स्टेशन के बीच मदनपुर जंगल के पास स्थित रेलवे ढाला के समीप हुई। टक्कर के बाद ट्रेन करीब 2 घंटे 30 मिनट तक रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। जानकारी के अनुसार ट्रेन तेज रफ्तार में थी, तभी अचानक जंगली भैंस रेलवे ट्रैक पर आ गई।

चालक ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। जिससे ट्रेन डिरेल होने से बच गई। टक्कर के बाद ट्रेन में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। घटना के कारण इस रेलखंड पर कुछ समय के लिए ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक का निरीक्षण किया। स्थिति सामान्य होने के बाद ही ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।

गौरतलब हो कि यह इलाका वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत आता है। जहां अक्सर जंगली जानवर रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। वन क्षेत्र से सटे होने के कारण पहले भी इस मार्ग पर बाघ, मगरमच्छ, गैंडा समेत कई जानवर ट्रेनों की चपेट में आ चुके हैं। ट्रेन की टक्कर से भैंस की कट कर मौत गई।

वाल्मीकिनगर रोड स्टेशन के स्टेशन मास्टर पी.एन.पाण्डेय ने बताया कि चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। वहीं बगहा आरपीएफ पोस्ट प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर रेलवे टीम मौके पर पहुंची। ट्रैक को खाली कराया गया। हालांकि इस दौरान ट्रेन रेल ट्रैक पर करीब ढाई घंटे तक खड़ी थी। रेल कर्मियों के सहयोग से ट्रैक से जंगली भैंसे को हटाया गया और ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। हादसे के बाद ट्रैक की निगरानी बढ़ा दी गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Train
