बिहार में बाल-बाल बची हमसफर एक्सप्रेस , वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास बड़ा रेल हादसा टला

संक्षेप: चालक ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। जिससे ट्रेन डिरेल होने से बच गई। टक्कर के बाद ट्रेन में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई।

बिहार के कटिहार से दिल्ली जा रही चम्पारण हमसफर एक्सप्रेस (15705) वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में एक जंगली भैंस से टकरा गई। घटना करीब 7.30 बजे वाल्मीकिनगर रोड स्टेशन और पनियहवा स्टेशन के बीच मदनपुर जंगल के पास स्थित रेलवे ढाला के समीप हुई। टक्कर के बाद ट्रेन करीब 2 घंटे 30 मिनट तक रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। जानकारी के अनुसार ट्रेन तेज रफ्तार में थी, तभी अचानक जंगली भैंस रेलवे ट्रैक पर आ गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चालक ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। जिससे ट्रेन डिरेल होने से बच गई। टक्कर के बाद ट्रेन में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। घटना के कारण इस रेलखंड पर कुछ समय के लिए ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक का निरीक्षण किया। स्थिति सामान्य होने के बाद ही ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।

गौरतलब हो कि यह इलाका वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत आता है। जहां अक्सर जंगली जानवर रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। वन क्षेत्र से सटे होने के कारण पहले भी इस मार्ग पर बाघ, मगरमच्छ, गैंडा समेत कई जानवर ट्रेनों की चपेट में आ चुके हैं। ट्रेन की टक्कर से भैंस की कट कर मौत गई।