Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHumanity shamed 2 newborns thrown on garbage burned with lighter in Samastipur Bihar SP strict
मानवता शर्मसार! 2 नवजातों को कूड़े के ढेर पर फेंककर लाइटर से जलाया, SP बोले- गिरफ्तार करेंगे

मानवता शर्मसार! 2 नवजातों को कूड़े के ढेर पर फेंककर लाइटर से जलाया, SP बोले- गिरफ्तार करेंगे

संक्षेप:

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से दिख रहा है कि अनजान शख्स ने दोनों नवजात को सड़क किनारे कूड़े की ढेर पर फेंक कर लाइटर से आग लगा रहा है। आशंका है कि आसपास संचालित छोटे-बड़े किसी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया।

Thu, 27 Nov 2025 12:11 PMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर), निज संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार के समस्तीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अनुमंडलीय अस्पताल और प्रखंड कार्यालय पटोरी के बीच मुख्य सड़क के किनारेदो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले। मानवता को शर्मसार करनेवाले घटना की सूचना फैलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में कूड़े के ढेर के पास फेंके दोनों नवजात पर लाइटर जलाकर फेंकते एक शख्स को देखा जा सकता है। ठंड व ओस के कारण नवजात पूरी तरह नहीं जले लेकिन दोनों की मौत हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार सुबह सड़क से आते-जाते लोगों की नजर नवजात शिशुओं पर पड़ी तो उनका कलेजा फट पड़़ा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। लोग आशंका जता रहे थे कि गर्भपात के बाद किसी ने साक्ष्य छुपाने की नीयत से कूड़े के ढेर से फेंककर जला दिया है। हालांकि, दो नवजातों को एक साथ जलाए जाने को लेकर लोग उलझन में थे।

सीसीटीवी में शव जलाते दिखा

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से दिख रहा है कि अनजान शख्स ने दोनों नवजात को सड़क किनारे कूड़े की ढेर पर फेंक कर लाइटर से आग लगा रहा है। आशंका है कि आसपास संचालित छोटे-बड़े किसी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया हो और इसके बाद आग लगाने की घटना को अजाम दिया हो।

पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी

मानवता को शर्मसार करनेवाली घटना से लोग परेशान थे। वहीं, इस मामले में पुलिस के रवैये से भी लोगों में नाराजगी है। सूचना देने के बावजूद पुलिस का कोई प्रतिनिधि मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती देख घंटों प्रतीक्षा के बाद लोगों ने शवों को उसी कचरे से ढक दिया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से थाने की दूरी महज एक किमी है। हैरानी यह है कि घटना के बारे में डीएसपी बीके मेधावी का कहना था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

मामले की पुरी जांच को लेकर पटोरी एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उसपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालेगी ताकि इस तरह के कुकृत्य करने वालों की पहचान की जा सके। -संजय कुमार पांडेय, प्रभारी एसपी।

मुझे देर से घटना की जानकारी मिली है। ऐसा कोई मामला अनुमंडलीय अस्पताल पटोरी में नहीं हुआ है। पटोरी में संचालित अवैध नर्सिंग होम की जांच कराई जाएगी। यह मानवता को शर्मसार करनेवाली घटना है। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। -डॉ.अमिताभ रंजन, उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।