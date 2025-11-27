मानवता शर्मसार! 2 नवजातों को कूड़े के ढेर पर फेंककर लाइटर से जलाया, SP बोले- गिरफ्तार करेंगे

संक्षेप: सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से दिख रहा है कि अनजान शख्स ने दोनों नवजात को सड़क किनारे कूड़े की ढेर पर फेंक कर लाइटर से आग लगा रहा है। आशंका है कि आसपास संचालित छोटे-बड़े किसी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया।

बिहार के समस्तीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अनुमंडलीय अस्पताल और प्रखंड कार्यालय पटोरी के बीच मुख्य सड़क के किनारेदो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले। मानवता को शर्मसार करनेवाले घटना की सूचना फैलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में कूड़े के ढेर के पास फेंके दोनों नवजात पर लाइटर जलाकर फेंकते एक शख्स को देखा जा सकता है। ठंड व ओस के कारण नवजात पूरी तरह नहीं जले लेकिन दोनों की मौत हो गई।

बुधवार सुबह सड़क से आते-जाते लोगों की नजर नवजात शिशुओं पर पड़ी तो उनका कलेजा फट पड़़ा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। लोग आशंका जता रहे थे कि गर्भपात के बाद किसी ने साक्ष्य छुपाने की नीयत से कूड़े के ढेर से फेंककर जला दिया है। हालांकि, दो नवजातों को एक साथ जलाए जाने को लेकर लोग उलझन में थे।

सीसीटीवी में शव जलाते दिखा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से दिख रहा है कि अनजान शख्स ने दोनों नवजात को सड़क किनारे कूड़े की ढेर पर फेंक कर लाइटर से आग लगा रहा है। आशंका है कि आसपास संचालित छोटे-बड़े किसी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया हो और इसके बाद आग लगाने की घटना को अजाम दिया हो।

पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी मानवता को शर्मसार करनेवाली घटना से लोग परेशान थे। वहीं, इस मामले में पुलिस के रवैये से भी लोगों में नाराजगी है। सूचना देने के बावजूद पुलिस का कोई प्रतिनिधि मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती देख घंटों प्रतीक्षा के बाद लोगों ने शवों को उसी कचरे से ढक दिया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से थाने की दूरी महज एक किमी है। हैरानी यह है कि घटना के बारे में डीएसपी बीके मेधावी का कहना था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

क्या कहते हैं अधिकारी? मामले की पुरी जांच को लेकर पटोरी एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उसपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालेगी ताकि इस तरह के कुकृत्य करने वालों की पहचान की जा सके। -संजय कुमार पांडेय, प्रभारी एसपी।