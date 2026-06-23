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भरत तिवारी एनकाउंटर में उलझी सरकार; मुख्य सचिव और DGP से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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भोजपुर जिले में शाहपुर कि बिलौटी गांव में भरत भूषण की एनकाउंटर में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्य सचिव के अलावी डीजीपी को भी नोटिस भेजा गया है। 

भरत तिवारी एनकाउंटर में उलझी सरकार; मुख्य सचिव और DGP से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में अभी जांच जारी है। पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी के परिजन इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उनका कहना है कि सरेंडर के बाद भी उनके बेटे को गोली मारने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस केस में सरकार उलझती नजर आ रही है। दरअसल अब बिहार मानवाधिकार आयोग ने भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अफसरों को चार सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम बदर ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

मुजफ्फरपुर निवासी मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार आयोग के समक्ष 20 जून को शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने भोजपुर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, 17 जून को भोजपुर के शाहपुर थाना के बिलौटी निवासी काशीनाथ तिवारी के पुत्र भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर पुलिस ने किया। यह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। उन्होंने आयोग के स्तर से पूरे मामले की जांच सेवानिवृत न्यायाधीश से कराने, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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बहरहाल अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने भोजपुर के भरत तिवारी मुठभेड़ कांड की जांच की जिम्मेदारी डीआईजी शाहाबाद को सौंपी है। वे एफएसएल सहित अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए कांड का वैज्ञानिक अनुसंधान कर मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बिहार पुलिस के एडीजी (विधि-व्यवस्था) सुधांशु कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि इस कांड में दो एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर डीआईजी शाहाबाद को कांड के पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश मिला है।

एडीजी ने माना कि इस कांड में चार पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। इस आरोप में एक एसएचओ, दो सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गये थे, उनको निलंबित किया गया है। एडीजी ने यह कहा कि पुलिसकर्मियों ने पहली बार 16 तारीख को अभियुक्त को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। उनको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। एनकाउंटर को उपलब्धि नहीं माना जा सकता।

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एनकाउंटर सही बताए जाने के सवाल पर एडीजी ने कहा कि इसे कभी भी उपलब्धि नहीं माना जा सकता। लेकिन, यह भी उचित है कि जहां पुलिस को जान का खतरा होगा, वहां पर आत्मरक्षार्थ गोली चलाएगी। इस क्रम में सामने वाले को गोली लगती है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत यह मामला होने की वजह से इसमें पुलिस के स्तर पर कोई बयान देना सही नहीं होगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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