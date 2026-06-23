भरत तिवारी एनकाउंटर में उलझी सरकार; मुख्य सचिव और DGP से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

भोजपुर जिले में शाहपुर कि बिलौटी गांव में भरत भूषण की एनकाउंटर में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्य सचिव के अलावी डीजीपी को भी नोटिस भेजा गया है।

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में अभी जांच जारी है। पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी के परिजन इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उनका कहना है कि सरेंडर के बाद भी उनके बेटे को गोली मारने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस केस में सरकार उलझती नजर आ रही है। दरअसल अब बिहार मानवाधिकार आयोग ने भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अफसरों को चार सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम बदर ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

मुजफ्फरपुर निवासी मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार आयोग के समक्ष 20 जून को शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने भोजपुर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, 17 जून को भोजपुर के शाहपुर थाना के बिलौटी निवासी काशीनाथ तिवारी के पुत्र भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर पुलिस ने किया। यह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। उन्होंने आयोग के स्तर से पूरे मामले की जांच सेवानिवृत न्यायाधीश से कराने, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

बहरहाल अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने भोजपुर के भरत तिवारी मुठभेड़ कांड की जांच की जिम्मेदारी डीआईजी शाहाबाद को सौंपी है। वे एफएसएल सहित अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए कांड का वैज्ञानिक अनुसंधान कर मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बिहार पुलिस के एडीजी (विधि-व्यवस्था) सुधांशु कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि इस कांड में दो एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर डीआईजी शाहाबाद को कांड के पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश मिला है।

एडीजी ने माना कि इस कांड में चार पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। इस आरोप में एक एसएचओ, दो सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गये थे, उनको निलंबित किया गया है। एडीजी ने यह कहा कि पुलिसकर्मियों ने पहली बार 16 तारीख को अभियुक्त को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। उनको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। एनकाउंटर को उपलब्धि नहीं माना जा सकता।