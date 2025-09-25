Human Rights Commission asked report from District Magistrate and SSP Muzaffarpur 4 children were burnt alive डीएम और एसएसपी से जवाब तलब, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट; 4 बच्चे जिंदा जल गए थे, Bihar Hindi News - Hindustan
डीएम और एसएसपी से जवाब तलब, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट; 4 बच्चे जिंदा जल गए थे

इसी साल 16 अप्रैल को आग लगने के कारण चार बच्चे जिंदा जल गए थे। गांव में कुल 65 घर आग से जलकर राख हो गए थे। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट की मांग की है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाताThu, 25 Sep 2025 11:26 AM
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के डीएम व एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। जिले के सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव में हुई भीषण अगलगी में चार मासूम के जिंदा जलने के मामले में पीड़ितों को दिए गए मुआवजा और सुविधाओं को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है।

इसी वर्ष 16 अप्रैल की सुबह करीब नौ बजे आग लगने के कारण चार बच्चे जिंदा जल गए थे। गांव में कुल 65 घर आग से जलकर राख हो गए थे। शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली पोल पर लगे डीपी बॉक्स से निकली चिंगारी से बगल के घर में आग लगी। इसके बाद आगपास के घरों में फैलती चली गई। घर में रखे गैस सिलेंडर के फटने से आग ने भयानक रूप ले लिया था।

जानकारी के मुताबिक घटना के दिन गांव के अधिकतर लोग गेहूं कटाई के लिए गए थे। बच्चों के माता पिता भी वहीं थे जलते घर में चारों ओर से घिर जाने के कारण चार मासूम जिंदा जल गए थे। इसमें डीएम के निर्देश पर मृत बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये का चेक दिया गया था। वहीं, जितने घर जले थे सभी को इंदरा आवास से बनवाने की घोषणा की गई थी।

अगलगी के पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की थी। इसमें मांग की थी कि सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा और सहायता राशि पारदर्शी तरीके से मिले। ताकि, पीड़ित परिवार अपने जीवन स्तर को पुनः विकसित कर सके। साथ ही पीड़ित परिवारों को सरकारी योजना के तहत आवास, भोजन, वस्त्र एवं उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा का लाभ भी सुलभ कराने की मांग की थी।

अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ सुनवाई कर रही है। पीठ ने मामले में जिले के डीएम व एसएसपी से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।