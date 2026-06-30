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हमपर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम कैसे छोड़ दें, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले जीतन राम मांझी

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भरत तिवारी एनकाउंटर केस में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर हम पर कोई रिवॉल्वर तान देगा तो हम उसे छोड़ देंगे? उन्होंने कहा है कि पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या उनको जख्मी किया जाए तो बहुत खराब।

हमपर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम कैसे छोड़ दें, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले जीतन राम मांझी

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में लगातार कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैंं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कहा है कि पुलिस ने जो किया वो गलत नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगर हम पर कोई बंदूक ताने तो हम उसे कैसे छोड़ दें। बता दें कि जीतन राम मांझी पहले भी इस एनकाउंटर के समर्थन में बोल चुके हैं। अब पटना में पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिरकेंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ‘मैं कहता हूं कि अगर कोई हमपर रिवॉल्वर लहराए तो हम उसको कैसे छोड़ दें। इसका नतीजा हुआ है कि बहुत सारे एसआई समेत कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या उनको जख्मी किया जाए तो बहुत खराब।'

जीतन राम मांझी ने आगे कहा, 'मैं समझता हूं कि दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, कहते रहें। मेरे मुताबिक, पुलिस ने वहां कोई बर्बरता नहीं की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक आयोग गठित कर दिया है और अब इसके बाद किसी के कुछ कहने का क्या औचित्य है। मैं समझता हूं कि आपको भी यह प्रश्न नहीं करना चाहिए।’

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पहले भी जीतन राम मांझी ने दी थी प्रतिक्रिया

17 जून भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउटंर के बाद भी जीतन राम मांझी ने इसपर प्रतिक्रिया दी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि परिवार कहता है कि विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर उसके हाथ में क्यों दिया गया था? छीन लिया जाता। जानबूझ कर परिवार के लोगों ने उसको उकसाया। पुलिस को अगर मार देता तो बहुत ठीक होता। पुलिस मरे तो ठीक है, मगर ऐसे एनकाउंटर करे तो खराब। जीतन राम मांझी ने आगे यह भी कहा था कि मैं सच्ची और सही बात कर रहा हूं कि हम पर कोई पिस्टल दिखाता है तो उसे जरूर मारेंगे। उन्होंने पुलिस को पिस्टल दिखाया तो पुलिस ने उसे मारकर गलत नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

इधर सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा, ''आप कौन हैं?'' याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि यह जनहित याचिका सार्वजनिक हित में दायर की गई है जिस पर पीठ ने कहा, ''नहीं, माफ करें। हम सुनवाई नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता है।''

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याचिका में यह दावा करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का भी अनुरोध किया गया था कि इस मामले में एक त्वरित स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के निवासी तिवारी की 17 जून को हुई मौत ने विवाद खड़ा कर दिया है। उनके परिवार का दावा है कि पुलिस द्वारा गोली मारे जाने से पहले उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपना हथियार छोड़ दिया था। बिहार सरकार ने इसकी न्यायिक जांच की घोषणा पहले ही कर दी है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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