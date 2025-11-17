Hindustan Hindi News
बिहार में महिलाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल, आधी आबादी ने कैसे बदली राजनीति की दिशा

संक्षेप: बिहार में 2015 के चुनाव में 2010 के चुनाव की तुलना में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 5.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में 2020 में हुए चुनाव के मुकाबले में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 12.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Mon, 17 Nov 2025 08:36 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, कौशलेंद्र मिश्र, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में 2005 के चुनाव के बाद लगातार महिला मतदाताओं को वोट प्रतिशत बढ़ता गया। महिलाओं ने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी है। कोरोना काल के दौरान 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में हुई मामूली कमी को अपवाद मान लें तो 2005 के अक्तूबर के बाद हरेक चुनाव में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। महिलाएं सरकार के गठन की मुख्य कारक बनती गई। राज्य की आधी आबादी को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया।

इसके साथ ही, राज्य के विकास के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण, महिला केंद्रित योजनाओं का निर्माण और महिलाओं के लिए विभिन्न सुविधाओं पर अमल होता गया। वर्ष 2010 के चुनाव में 2005 अक्तूबर के चुनाव की तुलना में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि, 2015 के चुनाव में 2010 के चुनाव की तुलना में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 5.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में 2020 में हुए चुनाव के मुकाबले में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 12.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

2010 के चुनाव में महिलाओं के 52.47% वोट पड़े थे

2010 के बाद के विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने नीतीश सरकार के लिए जमकर वोटिंग की। 2010 के इस चुनाव में कुल 52.47 प्रतिशत वोट पड़े थे जिसमें महिलाओं का अनुपात 54.49 प्रतिशत का था। जबकि पुरुष का मत प्रतिशत 51.12 फीसदी ही थी। यानी महिलाओं ने पुरुषों को वोटिंग के मामले में मात दे दी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं एक बार फिर जमकर वोट करने अपने-अपने घरों से बाहर निकलीं।

इस चुनाव में 56.66 प्रतिशत वोट पड़े थे। इस चुनाव में 60.48 प्रतिशत महिला वोटर अपने घरों से वोट करने निकली थीं। जबकि, पुरुष वोटर इस बार भी पिछड़ गए थे और उनका वोट प्रतिशत 53.32 प्रतिशत ही रहा। हालांकि, इस बार के चुनाव में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर की तादाद में थोड़ी कमी तो जरूर आई लेकिन फिर वे पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा था। इस चुनाव में कुल 56.93 प्रतिशत वोट पड़े थे।

