Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHow will 25 million government jobs be available in Bihar Congress reply
बिहार में कैसे मिलेगी 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी? कांग्रेस बोली- अडानी को 1 रुपये में मिली जमीन

बिहार में कैसे मिलेगी 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी? कांग्रेस बोली- अडानी को 1 रुपये में मिली जमीन

संक्षेप: बिहार में ढाई करोड़ सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पहले अडानी को 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन देने का हिसाब हो जाए फिर पता चल जाएगा कि नौकरियों के लिए फंड कहां से आएगा। 

Sat, 18 Oct 2025 01:40 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियां विकास और रोजगार को मुद्दा बना रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से ने कहा कि बेरोजगारी, पेपरलीक और महिला सुरक्षा तीन अहम मुद्दे हैं। उनसे जब तेजस्वी यादव के उस बयान पर सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। आंकड़ों को गिनाते हुए जब उनसे पूछा गया कि ढाई करोड़ नौकरियों के लिए बजट कहां से आएगा तो पवन खेड़ा ने कहा, आप 1 रुपये में अडानी को जमीन देना बंद कर दीजिए फिर पैसे की बात करिए।

पवन खेड़ा ने कहा, हमें पता है कि पैसा कहां से जनरेट करना है और कहां खर्च करना है। बीजेपी का दफ्तर बनाने के लिए अगर आपको जमीन चाहिए तो आप अडानी से ले लीजिए लेकिन कम से कम अडानी को तो मत दीजिए। क्या राज्य के संसाधन सब्सिडी करके 1 रुपये में हमारी किसी सरकार को दिए? उन्होंने कहा, ना तो मुझे अडानी से नफरत है और ना ही अंबानी से। मुझे इस देश से मोहब्बत है।

पवन खेड़ा ने कहा, उद्योगपतियो को काम मिलना चाहिए। लेकिन 1 रुपये में किसी ने एक हजार एकड़ जमीन दी हो तो बताइए। हर उद्योगपति का हक है कि वह कहीं भी जाकर काम करे और सरकारों को काम है कि उसे काम करने दे। लेकिन एक रुपये में हजारों एकड़ जमीन दे दो और फिर कहोगे कि तेजस्वी पैसे कहां से लाएगा?

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया, चुनाव के ऐलान के लिए बैंक खुलने का इंतजार किया गया। जिन खातों में पैसा जाना था गया फिर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आप समझ लीजिए, किस तरह की सरकार चल रही है? लोगों को मालूम है कि जो मिल रहा है उनका हक है और पहले ही मिल जाना चाहिए था। बिहार के लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र में योजनाओं का क्या हाल है। ये सब केवल चुनाव की योजनाएं हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Congress
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।