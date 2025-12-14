Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsHow wealthy BJP working president Nitin Nabin also has five criminal cases pending against him
कितने अमीर हैं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन? पांच क्रिमिनल केस भी चल रहे

कितने अमीर हैं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन? पांच क्रिमिनल केस भी चल रहे

संक्षेप:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगाए हलफनामे के अनुसार नितिन नवीन के ऊपर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। उन्हें अभी तक किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है। 

Dec 14, 2025 10:25 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री और लगभग बीते दो दशक से विधायक हैं। पिछले महीने हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पटना की बांकीपुर सीट से टिकट दिया था। चुनावी हलफनामे में नितिन नवीन ने जो संपत्तियों का ब्योरा दिया है, उसके मुताबिक नितिन के पास 91 लाख 80 हजार की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के नाम पर घर और अन्य जमीनें हैं, जिनका मूल्य लगभग 1.47 करोड़ रुपये है। नितिन के खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन कोई भी गंभीर केस नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधानसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार, नितिन नवीन के ऊपर 56 लाख रुपये से अधिक का कर्ज भी है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लिया हुआ है। इसके अलावा एक कार का लोन भी चल रहा है। नितिन नवीन ने 2025-26 के आईटीआर में अपनी आय 3.71 लाख रुपये बताई है। नितिन नवीन के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है। उन्होंने घर भी अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा हुआ है। दोनों के पास कुछ सोने के गहने हैं। नितिन के एक बेटा और एक बेटी है। उनके नाम पर एक-एक गोल्ड चेन के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं दर्शाई गई है।

read moreये भी पढ़ें:
जवानी में पिता को खोया, कभी नहीं हारा चुनाव; कौन हैं BJP के कार्यकारी अध्यक्ष

नितिन नवीन के खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि, वे किसी भी केस में दोषी नहीं पाए गए हैं। एफिडेविट के अनुसार, उनके खिलाफ पटना के विभिन्न थानों में 5 केस दर्ज किए गए। इनमें से एक चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। दो केस विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम करने के हैं। एक मामला प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के जुलूस निकालने का है। वहीं, एक अन्य मामला लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने का लंबित है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।