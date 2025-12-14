कितने अमीर हैं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन? पांच क्रिमिनल केस भी चल रहे

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगाए हलफनामे के अनुसार नितिन नवीन के ऊपर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। उन्हें अभी तक किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री और लगभग बीते दो दशक से विधायक हैं। पिछले महीने हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पटना की बांकीपुर सीट से टिकट दिया था। चुनावी हलफनामे में नितिन नवीन ने जो संपत्तियों का ब्योरा दिया है, उसके मुताबिक नितिन के पास 91 लाख 80 हजार की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के नाम पर घर और अन्य जमीनें हैं, जिनका मूल्य लगभग 1.47 करोड़ रुपये है। नितिन के खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन कोई भी गंभीर केस नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधानसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार, नितिन नवीन के ऊपर 56 लाख रुपये से अधिक का कर्ज भी है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लिया हुआ है। इसके अलावा एक कार का लोन भी चल रहा है। नितिन नवीन ने 2025-26 के आईटीआर में अपनी आय 3.71 लाख रुपये बताई है। नितिन नवीन के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है। उन्होंने घर भी अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा हुआ है। दोनों के पास कुछ सोने के गहने हैं। नितिन के एक बेटा और एक बेटी है। उनके नाम पर एक-एक गोल्ड चेन के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं दर्शाई गई है।