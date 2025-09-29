वैभव विकास ट्रस्ट ने 100 करोड़ की जमीन कैसे खरीदी, PK ने चीफ सेक्रेट्री की सास से मांगा जवाब

प्रशांत किशोर ने कहा कि जबसे ट्रस्ट बना तबसे 10 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा सकी। लेकिन, एक साल में करीब 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली गई। इतना पैसा अचानक कहां से आ गया।

जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर(PK) ने आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के ट्र्स्ट वैभव विकास न्यास पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रस्ट ने पिछले एक साल में करीब 100 करोड़ की संपत्ति की खरीद कर ली। न्यास के पदाधिकारियों को इसका हिसाब देना चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी जिया लाल आर्य, किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल और मुख्य सचिव बिहार की सास से जवाब मांगा है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि किशोर कुणाल अच्छे व्यक्ति थे। जबसे उनका ट्रस्ट बना तबसे दस करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा सकी। लेकिन एक साल में करीब 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली गई। इतना पैसा अचानक कहां से आ गया। पीके ने यह भी कहा कि अनीता कुणाल के बेटे सायण कुणाल की मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी(समस्तीपुर सांसद) के साथ सगाई और शादी के बीच ये संपत्तियां अर्जित की गईं। यह कैसे संभव हुआ। शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आरवी के सांसद हैं।

पीके ने कहा कि जिया लाल आर्य व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं। नीतीश कुमार भी ईमानदार हैं और मनमोहन सिंह भी थे। लेकिन, आर्य साहब जिस न्यास के मुखिया हैं उसके ट्रांजेक्शन का जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने आमद और खर्च का हिसाब दिया है वैसे ही उन्हें भी ट्रस्ट का अकाउंट पारदर्शिता के साथ जारी कर देना चाहिए। मेरी तरह उन्हें भी प्रेस के सामने आकर अपनी बात रखना। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आपको कोई जानकारी नहीं है। इसमें बिहार के मुख्य सचिव के परिवार की महिला भी हैं। उनकी सासू मां न्यास में हैं।