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मोदी-शाह से मुलाकात बनाएगी बिगड़ी बात, बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी कैसे बचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा?

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर आए संकट के बीच रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से बात बन पाएगी?

मोदी-शाह से मुलाकात बनाएगी बिगड़ी बात, बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी कैसे बचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा?

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने मंत्री बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी-शाह से मुलाकात से उनकी बात बन पाएगी? मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एनडीए नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें रालोमो चीफ कुशवाहा भी शामिल हुए। दरअसल, बिहार विधान परिषद चुनाव में कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश एनडीए से एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए गए, जिससे उनका मंत्री पद संकट में है।

भारत मंडपम में बुधवार को देश भर के एनडीए के सीनियर नेता जुटे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। पीएम मोदी और एनडीए नेताओं के साथ वह झालमुड़ी खाते भी नजर आए।

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यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाया गया। एमएलसी कैंडिडेट लिस्ट में दीपक का नाम नहीं आया था, तो कुशवाहा ने कहा था कि वह एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने नामांकन की आखिरी तारीख तक मीडिया से इंतजार करने को कहा था। हालांकि, 8 जून को एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर लिया और दीपक एमएलसी बनने से चूक गए।

दूसरी बार बिना किसी सदन में गए मंत्री बने दीपक प्रकाश

पिछले साल नवंबर महीने में जब बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था, तब रालोमो कोटे से कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। दीपक प्रकाश ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। वह लगभग 5 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहते ही मंत्री पद पर बने रहे। इस बीच बेटे को मंत्री बनाए जाने पर अपनी ही पार्टी में कुशवाहा को विरोध का सामना भी करना पड़ा। उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे।

अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद कैबिनेट भंग हो गई। फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ तो उसमें भी दीपक प्रकाश को फिर से बिना किसी सदन का सदस्य रहते मंत्री बनाया गया। उन्हें दोबारा पंचायती राज विभाग की कमान सौंपी गई।

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दीपक के एमएलसी बनने की उम्मीद में थे कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा आश्वस्त थे कि जून महीने में होने बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों में वह भाजपा के सहयोग से बेटे को एमएलसी बना देंगे। दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान नाराज कुशवाहा को मनाने के लिए भाजपा ने उन्हें एक-एक राज्यसभा और एमएलसी सीट देने का वादा किया था। कुशवाहा इसी वादे को आधार बनाकर बेटे दीपक के एमएलसी बनने का सपना देख रहे थे, जो कि अब पूरा होता नहीं दिख रहा है।

सदन के सदस्य नहीं बने तो 6 महीने में छोड़ना होगा मंत्री पद

दीपक प्रकाश ने 8 मई को मंत्री पद की शपथ ली थी। नियमों के अनुसार शपथ के 6 महीने के भीतर उन्हें किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। 13 जून को रालोमो का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसमें उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। रालोमो चीफ दीपक के मंत्री पद को बचाने के लिए आगे क्या रणनीति बनाएंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।

दो दिन पहले पत्रकारों ने जब दीपक को एमएलसी नहीं बनाए जाने को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि वह एक महीना पहले ही मंत्री बने हैं। इसलिए इस्तीफा क्यों देंगे? उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एनडीए थे और आगे भी रहेंगे। यानी कि गठबंधन से नाराजगी की।

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उपेंद्र कुशवाहा की लव-कुश समीकरण के तहत कुर्मी और कोइरी की राजनीति करते हैं। भाजपा ने उनकी जाति से ही आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा अब इस वोटबैंक को साधने के लिए पूरी तरह अपने सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं रही है। उसके पास सम्राट के रूप में अपना एक मजबूत कोइरी चेहरा है।

भाजपा ने दिया था रालोमो के विलय का ऑफर?

राजनीतिक खेमे में चर्चा यह भी चल रही है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को रालोमो के विलय का ऑफर दिया था। मगर, कुशवाहा ने इससे इनकार कर दिया था।

बताया जा रहा है कि उपेंद्र फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे। 13 जून को पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। इस बीच सियासी मुलाकातों का दौर भी जारी रह सकता है। मोदी-शाह से उनकी बुधवार को मुलाकात हो गई है। बेटे के मंत्री पद को बचाने के लिए वह आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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