मिलवाटी दूध, पनीर, घी, छेना की कैसे करें जांच? शिकायत से सजा तक का कानून समझिए

दूध, मावा, पनीर, घी और मिठाइयों में मिलावट का संदेह होने पर केवल रंग, गंध, स्वाद या बनावट के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कुछ घरेलू परीक्षण आप खुद कर सकते हैं।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहार जल्द आने वाले हैं। ऐसे में दूध, मावा, पनीर, घी और मिठाइयों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग न तो मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान के तरीकों से परिचित हैं और न इसके लिए बने कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखते हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के घरेलू उपायों के साथ वैज्ञानिक जांच की व्यवस्था भी है। वहीं, मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने से लेकर गंभीर मामलों में सजा तक का प्रावधान है।

खाद्य संरक्षा विभाग के डेजिगनेटेड ऑफिसर मुकेश जी कश्यप ने कहा कि दूध, मावा, पनीर, घी और मिठाइयों में मिलावट का संदेह होने पर केवल रंग, गंध, स्वाद या बनावट के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कुछ घरेलू परीक्षण शुरुआती संकेत दे सकते हैं, लेकिन मिलावट की पुष्टि के लिए मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में जांच जरूरी है। खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और अन्य विवरण जरूर देखें।

ऐसे कर सकते हैं मिलावट की जांच पनीर, खोआ व छेना की जांच बताया गया कि असली-नकली छेना, पनीर और खोआ का पता लगाने के लिए खुद से जांच कर सकते हैं। टींचर आयोडीन या बेटाडीन दवा को अगर छेना, पनीर या खोआ पर डालने पर वह काला हो जाए तो समझें कि यह मिलावटी है। और अगर काला नहीं हुआ तो उसे सही कहा जा सकता है।

मिठाई पर तवक की जांच मिठाई एवं खोआ बर्फी पर से चांदी की तवक निकाल कर नाखुन से उसे गोला करें। अगर वह ठोस बन जाती है तो समझें उस चांदी की तवक नहीं, एल्युमिनियम की तवक है। और अगर नरम पड़ जाए तो समझें वह चांदी की तवक है।

मिलावटी दूध की जांच दूध में मिलावट की जांच करनी हो तो पहले ग्लास में दूध रख शीशे के प्लेट में गिराएं। अगर दूध से लकीर बन जाती है तो समझें सही है। मिलावट होगी तो उसपर दाग आ जाएगा और गोला बन प्याली में रह जाएगा।

ऐसे परखें शुद्ध घी घी शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच के लिए पांच मिनट तक थोड़ा-सा घी अपनी मुट्ठी में दबाकर रखें। अगर यह पिघल गया तो सही होगा। न पिघलने पर मिलावट है।

जिले में 50 से अधिक प्रतिष्ठान कार्रवाई की जद में मुजफ्फरपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैकड़ों प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई को लेकर विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इनमें से 50 से अधिक प्रतिष्ठानों के मामले अपर समाहर्ता के यहां विचाराधीन हैं। इन मामलों में असुरक्षित मिठाई, पनीर, खोआ और मावा बेचने वाले प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई के दायरे में गरीबस्थान क्षेत्र की प्रसाद दुकानें, मोतीझील की मेवा, खोआ और पनीर की दुकानें, लड्डू-पेड़ा बनाने व बेचने वाले प्रतिष्ठान तथा अन्य मिठाई दुकानें व मासाले की दुकान भी शामिल हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल और खाद्य सामग्री बेचने वाली दूसरी दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आए मामलों पर अब सुनवाई के बाद फैसला होना है। करीब दो वर्ष पहले बैरिया बस स्टैंड पर बस से भाड़ी मात्रा में नकली पनीर और मावा बरामद किया गया था। शहर के कारोबारियों के लिए बाहर से ये खाद्य सामग्री मंगाई गई थी। उस समय तत्कालीन खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुदामा चौधरी ने कार्रवाई की थी। संबंधित मामला अब भी विचाराधीन बताया जा रहा है। वहीं, हाल के दिनों में मोतीझील क्षेत्र में भारी मात्रा में अनसेफ पनीर बरामद होने का मामला भी लंबित है। दीपावली के दौरान मिठाई और दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ने के बीच इन मामलों में कार्रवाई को लेकर लोगों की नजर विभागीय सुनवाई पर टिकी है।

रंगीन मिठाई का नहीं करें उपयोग खाद्य संरक्षा विभाग के अभिहित पदाधिकारी ने बताया कि त्योहारों में रंगीन मिठाई की जगह बेसन के लड्डू का उपयोग करें। रसदार मिठाई को दो दिन से अधिक नहीं रखें। सूखी मिठाई को तीन दिन तक ठंडी जगह पर रख सकते हैं।

शिकायत से कार्रवाई तक की प्रक्रिया पदाधिकारी कश्यप ने बताया कि मिलावट का संदेह होने पर बिल, पैकेट, बैच नंबर और अन्य उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें। खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच करा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार जुर्माना, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई तथा गंभीर मामलों में कारावास का प्रावधान है। ग्राहक कंज्यूमर फूड्स पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।