बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में नाम है या कट गया, कैसे देखें अपनी और परिवार की डिटेल?

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर के बाद मतदाता सूची में आपका या आपके परिवार का नाम है या नहीं, यह घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के आधार पर जारी हुई इस फाइनल वोटर लिस्ट में आपका या आपके परिवार के सदस्यों का नाम है या नहीं, यह जरूर चेक कर लें। आयोग ने बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम चेक किया जा सकता है।

बिहार वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना और परिवार का नाम- चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाएं, या फिर सीधे मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 को खोलें

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मतदाता सेवा पोर्टल खुल जाएगा। इस पर राज्य, जिला, विधानसभा, भाषा को चुनें

फिर Roll Type वाले कॉलम में Final Roll- 2025 का चयन करें

नीचे दिए गए कॉलम में Captcha भरें

फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से अपने बूथ और भाग संख्या को चुनें और डाउनलोड पीडीएफ के विकल्प पर क्लिक कर दें

डाउनलोड हुए पीडीएफ फाइल में अपने और अपने परिवार के सदस्यों का नाम चेक कर सकते हैं।

इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों में भी निर्वाचन पदाधिकारियों को फाइनल वोटर लिस्ट भेजी जा रही है। जल्द ही सभी विधानसभाओं में बूथवार बीएलओ के पास मतदाता सूची पहुंच जाएगी। मतदाता बीएलओ के पास जाकर भी अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं।