10000 रुपये वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे होगा, जानें डिटेल्स

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला सदस्य को 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 3 Sep 2025 03:03 PM
Bihar Mahila Rojgar Yojana: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार महिलाओं को 10 हजार रुपये देने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था, जिसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी गई। इसी सितंबर महीने में इस योजना के लिए महिलाओं आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार प्रथम किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। बाद में समीक्षा करके 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता और दी जाएगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर ग्रामीण विकास विभाग ने काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को जो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इस योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला सदस्य को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। शर्त यह है कि महिला या पति की सालाना आय इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो।

महिला रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

इस योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पात्र महिलाओं का इस पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। वेबसाइट शुरू होते ही इसके आवेदन की प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

महिला रोजगार योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ऑफलाइन आवेदन होगा। दो दिन पहले जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी की गई। इसके अनुसार ग्रामीण महिलाओं को संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन करना होगा। इसके लिए ग्राम संगठन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी पात्र महिलाओं से आवेदन जलिए जाएंगे। फिर इन्हें प्रखंड कार्यालय पहुंचाया जाएगा।

जीविका की प्रखंड परियोजना इकाई इन आवेदनों को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेगी। इसके बाद सरकार जीविका जिला इकाइयों को योजना की राशि भेजेगी। फिर मुख्यालय द्वारा आवेदनों की जांच कर सभी लाभार्थियों को उनके संबंधित बैंक खाते में राशइ भेज दी जाएगी।

महिला रोजगार योजना की शर्तें-

⦁ विवाहित महिलाएं इसकी पात्र हैं, साथ ही जो अविवाहित वस्यक महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित ना हो, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

⦁ जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं सभी महिलाएं पात्र हैं

⦁ इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा

⦁ आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए

⦁ आवेदन करने वाली महिला या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हों।

महिला रोजगार योजना क्या है?

इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में सभी लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा कोई भी रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा। महिलाएं किराना, फल, सब्जी, बर्तन, शृंगार, खिलौना आदि की दुकान खोल सकती हैं। ब्यूटी पार्लर, सिलाई, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक आइटम के रिपेयरिंग के अलावा मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी या फोटोकॉपी का काम भी शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा कृषि, गौपालन, मुर्गी पालन आदि कार्य में भी यह पैसा लगा सकती हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो महिलाएं इस योजना के तहत रोजगार से जुड़ेंगी। उन्हें बाद में 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता और दी जाएगी।