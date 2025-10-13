Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newshow tejashwi yadav gets relief due to bihar nda seat allocation

बिहार में NDA ने सीट बांटकर तेजस्वी को दी कौन सी राहत, देरी में भी कैसा सुकून

तेजस्वी यादव को यह राहत मुकेश सहनी के रूप में मिली है। दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलें। इसके अलावा उनकी मांग है कि चुनाव में उतरने से पहले आरजेडी की ओर से घोषित किया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वह डिप्टी सीएम बनेंगे।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 01:28 PM
बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मामले में एनडीए ने बढ़त बना ली है। रविवार को भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर सहमति बना ली और ऐलान कर दिया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। इस बंटवारे से तय हो गया कि भाजपा और जेडीयू बराबर होंगे और दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लोजपा-रामविलास को भी 29 सीटें मिल गई हैं, जो काफी अधिक हैं। एनडीए की रणनीति यह है कि सीट बंटवारे में बढ़त बनाकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया जाए और प्रचार में तेजी लाई जाए। हालांकि उसकी इस कोशिश ने महागठबंधन को भी एक राहत दी है।

अब जब एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया तो महागठबंधन में राहत महसूस की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मुकेश सहनी के लिए पाला बदल करना मुश्किल होगा। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सीट बंटवारे के ऐलान के बाद एनडीए से उनका तालमेल होना आसान नहीं रह गया है। इस तरह तेजस्वी यादव और कांग्रेस को राहत मिली है और वे मुकेश सहनी के दबाव से निपटने में थोड़ा मजबूत महसूस कर रहे होंगे। बता दें कि बिहार चुनाव में पहली बार भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। इस लिहाज से भाजपा ने सीट बंटवारे का ऐलान पहले करा लिया है और सीटें भी अधिक पाई हैं। यह भगवा खेमे की बढ़ती ताकत का संकेत है।

बता दें कि 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 पर जीत पाई थी। इसके अलावा भाजपा ने 110 पर लड़कर 74 जीतीं थी। लोक जनशक्ति ने 135 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक पर जीत मिली थी। माना जा रहा है कि इसी स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए भाजपा ने इस बार बराबर सीटें ली हैं। इसके अलावा लोजपा के खाते में गई सीटों पर भी उसके सिंबल पर भाजपा से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल एनडीए खेमा ज्यादा सधा हुआ लग रहा है, लेकिन मुकेश सहनी की दबाव की राजनीति कम होने से महागठबंधन भी राहत महसूस कर रहा है।

