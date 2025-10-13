बिहार में NDA ने सीट बांटकर तेजस्वी को दी कौन सी राहत, देरी में भी कैसा सुकून

तेजस्वी यादव को यह राहत मुकेश सहनी के रूप में मिली है। दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलें। इसके अलावा उनकी मांग है कि चुनाव में उतरने से पहले आरजेडी की ओर से घोषित किया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वह डिप्टी सीएम बनेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मामले में एनडीए ने बढ़त बना ली है। रविवार को भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर सहमति बना ली और ऐलान कर दिया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। इस बंटवारे से तय हो गया कि भाजपा और जेडीयू बराबर होंगे और दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लोजपा-रामविलास को भी 29 सीटें मिल गई हैं, जो काफी अधिक हैं। एनडीए की रणनीति यह है कि सीट बंटवारे में बढ़त बनाकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया जाए और प्रचार में तेजी लाई जाए। हालांकि उसकी इस कोशिश ने महागठबंधन को भी एक राहत दी है।

यह राहत मुकेश सहनी के रूप में मिली है। दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलें। इसके अलावा उनकी मांग है कि चुनाव में उतरने से पहले आरजेडी की ओर से घोषित किया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वह डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव इसके लिए राजी नहीं दिखते हैं। मुकेश सहनी ने पिछले दिनों मीडिया से यहां तक कहा था कि भले ही उनकी पार्टी को 14 सीट मिलें या फिर 44, लेकिन डिप्टी सीएम का पद उन्हें ही मिलना चाहिए। उनका कहना है कि मेरा समुदाय अब मुझे डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहता है।

अब जब एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया तो महागठबंधन में राहत महसूस की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मुकेश सहनी के लिए पाला बदल करना मुश्किल होगा। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सीट बंटवारे के ऐलान के बाद एनडीए से उनका तालमेल होना आसान नहीं रह गया है। इस तरह तेजस्वी यादव और कांग्रेस को राहत मिली है और वे मुकेश सहनी के दबाव से निपटने में थोड़ा मजबूत महसूस कर रहे होंगे। बता दें कि बिहार चुनाव में पहली बार भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। इस लिहाज से भाजपा ने सीट बंटवारे का ऐलान पहले करा लिया है और सीटें भी अधिक पाई हैं। यह भगवा खेमे की बढ़ती ताकत का संकेत है।